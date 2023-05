Dánsko by chcelo v júli usporiadať mierový summit pre Ukrajinu

Kodaň 22. mája (TASR) - Dánsko by chcelo v júli usporiadať summit, ktorého účastníci by mali hľadať možné cesty k uzavretiu mieru na Ukrajine. Povedal to v pondelok dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.



"Ak Ukrajina dospeje k záveru, že nadišiel čas na takéto stretnutie, bolo by to fantastické," povedal Rasmussen. Dánsko by v takom prípade podľa jeho slov samozrejme chcelo byť hostiteľom takejto schôdzky.



Vzhľadom na pretrvávajúcu vojnu navrhuje Ukrajine aj Rusku čoraz viac krajín obdobné stretnutia zamerané na ukončenie konfliktu, či prípadne predkladá aj mierové iniciatívy.



Sky News pripomína, že Čína vyzvala na prímerie vo svojom 12-bodovom dokumente, zatiaľ čo pápež František by chcel do Ruska a na Ukrajinu vyslať mierových vyslancov s cieľom pokúsiť sa dosiahnuť prímerie. Do Ruska a na Ukrajinu by zároveň mala čoskoro vycestovať aj skupina šiestich afrických lídrov, aby sa pokúsili nájsť riešenie konfliktu.