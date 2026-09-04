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Dánsko čaká, že prvých migrantov pošle do návratových centier v 2027
Dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bodskov sa v piatok v Kodani stretne so svojimi rezortnými partnermi z Nemecka, Rakúska, Holandska a Grécka.
Autor TASR
Kodaň 4. septembra (TASR) - Dánsko očakáva, že do konca roka 2027 bude pripravené poslať prvých migrantov bez legálneho pobytu do návratových centier mimo územia Európskej únie. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry Reuters.
Dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bodskov sa v piatok v Kodani stretne so svojimi rezortnými partnermi z Nemecka, Rakúska, Holandska a Grécka. Takzvaná „Skupina piatich“ bude rokovať o konkrétnych krokoch smerom k prvej partnerskej dohode o návratových centrách medzi EÚ a treťou krajinou.
„Prešli sme dlhú cestu v práci na vytvorení návratového centra mimo EÚ a teraz sme k tomu bližšie ako kedykoľvek predtým,“ uviedol Bodskov. „To znamená, že z dánskej strany očakávame, že budeme pripravení poslať prvých cudzincov do partnerskej krajiny do konca budúceho roka,“ dodal. Dánsky minister neuviedol, ktorá krajina by mohla byť partnerskou pre návratové centrá.
Európsky parlament v júni schválil prísnejšie pravidlá, ktoré úradom v členských štátoch EÚ dávajú širšie právomoci pri zadržiavaní nelegálnych migrantov a umožnia zriaďovanie deportačných centier mimo Únie.
Rada Európy, ľudskoprávna organizácia mimo štruktúry Európskej únie, v reakcii uviedla, že návratové centrá môžu predstavovať „značné riziká pre ľudské práva“ vrátane zlého zaobchádzania s migrantami a svojvoľného zadržiavania.
Dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bodskov sa v piatok v Kodani stretne so svojimi rezortnými partnermi z Nemecka, Rakúska, Holandska a Grécka. Takzvaná „Skupina piatich“ bude rokovať o konkrétnych krokoch smerom k prvej partnerskej dohode o návratových centrách medzi EÚ a treťou krajinou.
„Prešli sme dlhú cestu v práci na vytvorení návratového centra mimo EÚ a teraz sme k tomu bližšie ako kedykoľvek predtým,“ uviedol Bodskov. „To znamená, že z dánskej strany očakávame, že budeme pripravení poslať prvých cudzincov do partnerskej krajiny do konca budúceho roka,“ dodal. Dánsky minister neuviedol, ktorá krajina by mohla byť partnerskou pre návratové centrá.
Európsky parlament v júni schválil prísnejšie pravidlá, ktoré úradom v členských štátoch EÚ dávajú širšie právomoci pri zadržiavaní nelegálnych migrantov a umožnia zriaďovanie deportačných centier mimo Únie.
Rada Európy, ľudskoprávna organizácia mimo štruktúry Európskej únie, v reakcii uviedla, že návratové centrá môžu predstavovať „značné riziká pre ľudské práva“ vrátane zlého zaobchádzania s migrantami a svojvoľného zadržiavania.