Dánsko chce pokračovať v podpore členstva Ukrajiny v EÚ

Kodaň 19. júna (TASR) - Dánsko bude pokračovať v prípravách Ukrajiny na členstvo v Európskej únii napriek tomu, že Maďarsko blokuje rokovania. Vo štvrtok to oznámila ministerka pre európske záležitosti Marie Bjerreová, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Dánsko od 1. júla preberá šesťmesačné predsedníctvo v Rade EÚ. „Žiaľ, Maďarsko (rokovania) blokuje a my sa snažíme vyvinúť čo najväčší tlak a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby Ukrajina pokračovala v potrebných reformách,“ povedala Bjerreová na tlačovej konferencii v Kodani.



Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že vstup Ukrajiny do EÚ by zničil maďarských farmárov a poškodil ekonomiku. Kyjev pritom už začal potrebné reformy a je pripravený urýchliť rokovania, pripomína Reuters.



„Keď sa dostaneme do bodu, kedy budeme môcť otvoriť konkrétne prístupové kapitoly, budeme pripravení ich veľmi rýchlo uzavrieť,“ zdôraznila dánska ministerka.



Kodaň sa počas svojho predsedníctva bude usilovať aj o dohodu medzi členskými krajinami EÚ na klimatických cieľoch do roku 2040. Európska komisia (EK) plánuje v júli podľa viacerých zdrojov navrhnúť právne záväzný cieľ zníženia emisií o 90 percent v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Vzhľadom na odpor viacerých vlád však Brusel zvažuje rôzne možnosti, vrátane stanovenia nižšieho cieľa pre domáce priemyselné odvetvia.



Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých šesť mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáha zabezpečiť kontinuitu práce v tejto inštitúcii. Dánsko preberie predsedníctvo 1. júla od Poľska a od 31. decembra 2026 ho odovzdá Cypru.