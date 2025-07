Dánsko chce prísnejšie pravidlá EÚ na ochranu maloletých na internete

Brusel 15. júla (TASR) - Dánsko chce počas svojho súčasného predsedníctva v Rade Európskej únie presadzovať prísnejšie uplatňovanie pravidiel Nariadenia o digitálnych službách (DSA) a silnejší legislatívny rámec na ochranu detí v online priestore. Dánska ministerka pre digitalizáciu Caroline Stageová Olsenová to uviedla v utorok na zasadnutí Výboru Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), informuje TASR.



„Využijem predsedníctvo na to, aby som túto tému postavila na vrchol agendy a nastavila jasnú politickú ambíciu, ktorá môže formovať politiku EÚ v nasledujúcich rokoch,“ vyhlásila dánska ministerka podľa portálu stanice Euronews.



Zároveň uviedla, že Kodaň chce podporiť diskusie o vytvorení silnejšieho právneho rámca na ochranu detí online, ktorý by mohol zaviesť povinné nástroje na overovanie veku používateľov.



Dánsko bude podľa nej tiež presadzovať prijatie spoločnej deklarácie členských štátov EÚ o ochrane maloletých v online priestore počas neformálneho stretnutia ministrov pre telekomunikácie v októbri. „Cieľom je poskytnúť politické usmernenie v tejto dôležitej téme,“ doplnila.



Európska komisia (EK) v pondelok predstavila usmernenia týkajúce sa ochrany maloletých na internete v súlade s DSA. Podľa jej vyhlásenia je cieľom týchto opatrení zabezpečiť, aby deti a mladí ľudia mohli naďalej bezpečne využívať výhody digitálneho sveta – ako sú vzdelávanie, tvorivosť či komunikácia – a zároveň boli chránení pred jeho rizikami.



V súčasnosti EK vedie viacero vyšetrovaní možného porušenia DSA v oblasti ochrany detí. Vlani začala vyšetrovanie spoločnosti Meta, prevádzkovateľa Facebooku a Instagramu, pre podozrenie, že ich algoritmy môžu podporovať návykové správanie u mladistvých.



Dánsko prevzalo rotujúce šesťmesačné predsedníctvo Rady EÚ od 1. júla. Počas toho vedie zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáha zabezpečiť kontinuitu práce v tejto inštitúcii.