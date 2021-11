Dánsko chce sprísniť opatrenia voči mladým narušujúcim poriadok

Kodaň 14. novembra (TASR) - Dánska vláda v nedeľu oznámila, že v niektorých oblastiach chce zakázať predaj alkoholu v nočných hodinách. Týmto opatrením chce Kodaň rázne zakročiť voči mladým výtržníkom s asociálnym správaním, informovala agentúra AFP.



Zákaz predaja alkoholu by mal platiť v čase od polnoci do piatej hodiny ráno na miestach "nočného života". Bary a nočné kluby by mali podľa vlády takisto zvýšiť počet vyhadzovačov.



Sociálnodemokratická vláda plánuje tiež podniknúť "skoré a cielené opatrenia" voči určitým mladým ľuďom, ktorých správanie narúša verejný poriadok. Konkrétne má ísť o zákaz vstupu do nákupných centier alebo vlakových staníc na predmestiach v určitých hodinách, najmä v noci.



"Nemôžeme akceptovať, že mladí ľudia vytvárajú v celom susedstve (situáciu) neistoty," povedala ministerka pre sociálne záležitosti Astrid Kragová.



AFP konštatuje, že Dánsko s populáciou 5,8 milióna obyvateľov, sa tradične považuje za stabilnú a pokojnú krajinu. Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý bol zverejnený vlani v marci, sa v krajine bezpečne cíti 85,6 percent Dánov, avšak len 70,9 percenta z tých, čo žijú vo "vysoko rizikových" susedstvách.



V júli vstúpil do platnosti nový zákon vymedzujúci tzv. zóny nočného života, ktorý umožňuje zakázať delikventom vstup do všetkých barov a na ulice s vysokou koncentráciou barov až do dvoch rokov.