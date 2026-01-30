< sekcia Zahraničie
Dánsko chce umožniť deportácie odsúdených za vážne trestné činy
Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že opatrenie sa bude týkať všetkých cudzincov odsúdených za činy, ako je úmyselné ublíženie na zdraví a znásilnenie
Autor TASR
Kodaň 30. januára (TASR) - Dánska vláda v piatok predstavila reformu, na základe ktorej bude môcť krajina deportovať cudzincov odsúdených na najmenej jeden rok vo väzení za závažné trestné činy. Upozornili na to agentúry AP a AFP, píše TASR.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že opatrenie sa bude týkať všetkých cudzincov odsúdených za činy, ako je úmyselné ublíženie na zdraví a znásilnenie. Pripustila však, že tento návrh môže byť v rozpore s európskymi dohovormi o ľudských právach.
Podľa súčasných predpisov nie je vyhostenie odsúdených cudzincov automatické, a to najmä pre medzinárodné dohovory, ktoré chránia právo na súkromný a rodinný život a zakazujú neľudské zaobchádzanie, vysvetľuje AFP.
„Je správne a potrebné, aby sa európske krajiny posadili za stôl a povedali, že uprednostňujeme ochranu našich krajín pred ochranou zločincov,“ poznamenala Frederiksenová.
„Keď sa pracovalo na návrhoch medzinárodných pravidiel, myslím, že nikto nepredpokladal, že niekto utečie z Blízkeho východu, aby prišiel do najlepšej krajiny na svete a začal znásilňovať dievčatá a ženy,“ uviedla dánska premiérka. „V tom čase nikto absolútne nepredpokladal, že z obete sa stane páchateľ. A môžem vás uistiť, že, bohužiaľ, mnohí z nich sa ním stali,“ dodala.
Podľa štatistík ministerstva pre imigráciu bolo v Dánsku vyhostených približne 70 percent cudzincov odsúdených na jeden rok alebo viac za závažné trestné činy, uvádza AFP.
Kodaň tiež sprísni kontroly cudzincov bez legálneho pobytu a zavedie nové monitorovacie náramky pre cudzincov, ktorí spáchali trestné činy. Krajina zároveň znova otvorí veľvyslanectvo v Sýrii a posilní spoluprácu s orgánmi v Afganistane.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že opatrenie sa bude týkať všetkých cudzincov odsúdených za činy, ako je úmyselné ublíženie na zdraví a znásilnenie. Pripustila však, že tento návrh môže byť v rozpore s európskymi dohovormi o ľudských právach.
Podľa súčasných predpisov nie je vyhostenie odsúdených cudzincov automatické, a to najmä pre medzinárodné dohovory, ktoré chránia právo na súkromný a rodinný život a zakazujú neľudské zaobchádzanie, vysvetľuje AFP.
„Je správne a potrebné, aby sa európske krajiny posadili za stôl a povedali, že uprednostňujeme ochranu našich krajín pred ochranou zločincov,“ poznamenala Frederiksenová.
„Keď sa pracovalo na návrhoch medzinárodných pravidiel, myslím, že nikto nepredpokladal, že niekto utečie z Blízkeho východu, aby prišiel do najlepšej krajiny na svete a začal znásilňovať dievčatá a ženy,“ uviedla dánska premiérka. „V tom čase nikto absolútne nepredpokladal, že z obete sa stane páchateľ. A môžem vás uistiť, že, bohužiaľ, mnohí z nich sa ním stali,“ dodala.
Podľa štatistík ministerstva pre imigráciu bolo v Dánsku vyhostených približne 70 percent cudzincov odsúdených na jeden rok alebo viac za závažné trestné činy, uvádza AFP.
Kodaň tiež sprísni kontroly cudzincov bez legálneho pobytu a zavedie nové monitorovacie náramky pre cudzincov, ktorí spáchali trestné činy. Krajina zároveň znova otvorí veľvyslanectvo v Sýrii a posilní spoluprácu s orgánmi v Afganistane.