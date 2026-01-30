Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dánsko chce umožniť deportácie odsúdených za vážne trestné činy

Dánska premiérka Mette Frederiksenová . Foto: TASR/AP

Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že opatrenie sa bude týkať všetkých cudzincov odsúdených za činy, ako je úmyselné ublíženie na zdraví a znásilnenie

Autor TASR
Kodaň 30. januára (TASR) - Dánska vláda v piatok predstavila reformu, na základe ktorej bude môcť krajina deportovať cudzincov odsúdených na najmenej jeden rok vo väzení za závažné trestné činy. Upozornili na to agentúry AP a AFP, píše TASR.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že opatrenie sa bude týkať všetkých cudzincov odsúdených za činy, ako je úmyselné ublíženie na zdraví a znásilnenie. Pripustila však, že tento návrh môže byť v rozpore s európskymi dohovormi o ľudských právach.

Podľa súčasných predpisov nie je vyhostenie odsúdených cudzincov automatické, a to najmä pre medzinárodné dohovory, ktoré chránia právo na súkromný a rodinný život a zakazujú neľudské zaobchádzanie, vysvetľuje AFP.

„Je správne a potrebné, aby sa európske krajiny posadili za stôl a povedali, že uprednostňujeme ochranu našich krajín pred ochranou zločincov,“ poznamenala Frederiksenová.

„Keď sa pracovalo na návrhoch medzinárodných pravidiel, myslím, že nikto nepredpokladal, že niekto utečie z Blízkeho východu, aby prišiel do najlepšej krajiny na svete a začal znásilňovať dievčatá a ženy,“ uviedla dánska premiérka. „V tom čase nikto absolútne nepredpokladal, že z obete sa stane páchateľ. A môžem vás uistiť, že, bohužiaľ, mnohí z nich sa ním stali,“ dodala.

Podľa štatistík ministerstva pre imigráciu bolo v Dánsku vyhostených približne 70 percent cudzincov odsúdených na jeden rok alebo viac za závažné trestné činy, uvádza AFP.

Kodaň tiež sprísni kontroly cudzincov bez legálneho pobytu a zavedie nové monitorovacie náramky pre cudzincov, ktorí spáchali trestné činy. Krajina zároveň znova otvorí veľvyslanectvo v Sýrii a posilní spoluprácu s orgánmi v Afganistane.
