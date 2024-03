Dánsko chce v nasledujúcich 5 rokoch zvýšiť výdavky na obranu

Kodaň 13. marca (TASR) - Dánsko plánuje v nasledujúcich piatich rokoch zvýšiť svoje výdavky na obranu o približne 5,4 miliardy eur. Oznámila to v stredu na tlačovej konferencii v Kodani premiérka Mette Frederiksenová.



Tieto výdavky na obranu idú nad rámec takmer 21 miliárd eur, ktoré Kodaň minulý rok avizovala investovať v priebehu nasledujúceho desaťročia. Použijú sa okrem iného na dlho odkladané vytvorenie prvej dánskej brigády pre pohotovostné jednotky NATO, v ktorej by malo byť až 6000 vojakov. Informovali o tom agentúry AFP, DPA a AP.



"V Dánsku nevyzbrojujeme preto, že chceme vojnu, ničenie alebo utrpenie. Vyzbrojujeme práve teraz, aby sme sa vyhli vojne, a robíme to vo svete, v ktorom sa spochybňuje medzinárodný poriadok," povedala Frederiksenová.



Tiež avizovala, že výdavky Dánska na obranu budú v tomto a budúcom roku predstavovať 2,4 percenta HDP, čo je nad dvojpercentným cieľom NATO.



Okrem toho informovala aj o návrhu na rozšírenie brannej povinnosti na ženy. V súčasnosti môžu ženy v Dánsku slúžiť v armáde dobrovoľne, vojenská služba mužov trvá v prípade povolania vo všeobecnosti štyri mesiace.



Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen na tlačovej konferencii uviedol, že branná povinnosť by sa mala predĺžiť zo štyroch na 11 mesiacov pre mužov i ženy.



V Dánsku bolo v roku 2023 podľa oficiálnych údajov 9000 profesionálnych vojakov a 4717 brancov, ktorí absolvujú základný výcvik. Ženy spomedzi brancov tvorili 25,1 percenta. V rámci avizovaného posilňovania armády by sa mal zvýšiť aj počet odvedencov.