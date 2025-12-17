Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
Dánsko chce zakázať nosenie odevov zakrývajúcich tvár aj na školách

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Zákaz nosenia takýchto odevov na verejných priestranstvách v Dánsku platí od roku 2018 a za porušenie hrozia pokuty.

Autor TASR
Kodaň 17. decembra (TASR) - Dánska vláda v stredu navrhla rozšírenie zákazu nosenia odevov zahaľujúcich tvár na verejných priestranstvách aj pre školy a univerzity. Návrh zákona by mala v parlamente odprezentovať vo februári 2026. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Burky, nikáby a ďalšie odevy, ktoré zakrývajú ľuďom tváre, nemajú v dánskych triedach žiadne miesto,“ uviedol minister pre imigráciu a integráciu Rasmus Stoklund v oficiálnom vyhlásení.

Zákaz nosenia odevov zahaľujúcich tvár na verejných priestranstvách už existuje a mal by platiť aj pre vzdelávacie inštitúcie,“ dodal minister.

„Týmto návrhom vysielame veľmi jasný signál najmä dievčatám a ženám z prisťahovaleckého prostredia, že ich podporujeme v boji proti kultúre cti a zastaraným normám,“ dodal Stoklund.

Hovorca liberálnej strany Venstre (Ľavica) Hans Andersen uviedol, že „je nedánske, aby dievčatá a ženy sedeli úplne zahalené v triede, kde učitelia nemôžu vidieť tváre tých, ktorých učia“.

Zákaz nosenia takýchto odevov na verejných priestranstvách v Dánsku platí od roku 2018 a za porušenie hrozia pokuty. Podľa ľudskoprávnych aktivistov a náboženských skupín je diskriminujúci a označujú ho za porušenie slobody náboženstva a slobody voľby u žien. Jeho podporovatelia však argumentujú, že umožňuje moslimským prisťahovalcom lepšie sa integrovať do dánskej spoločnosti.
