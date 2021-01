Dánsko chce znižovať počty žiadateľov o azyl

Kodaň 22. januára (TASR) - Dánsko sa usiluje o nulové množstvo žiadostí o azyl, povedala v piatok sociálnodemokratická premiérka Mette Frederiksenová. Zdôraznila tým už aj tak reštriktívny postoj krajiny k prisťahovalectvu, uviedla agentúra AFP.



V krajine zaznamenali najnižší počet žiadateľov o azyl od roku 1998, za rok 2020 to bolo celkovo 1547 žiadostí. "Nemôžeme sľúbiť nulový počet žiadateľov, môžeme však túto víziu pripraviť," povedala premiérka v parlamente.



Nízke počty žiadateľov o azyl v minulom roku čiastočne vysvetľuje pandémia ochorenia COVID-19, je to však zároveň desatina z roku 2015, teda obdobia vrcholiacej utečeneckej krízy v Európe. Na porovnanie, celkový počet 21.300 žiadostí v roku 2015 bol zase iba osminou z množstva, ktoré prijalo susedné Švédsko.



Nie je žiadnym tajomstvom, že Dánsko, ktoré má 5,8 milióna obyvateľov, sa snaží odrádzať žiadateľov od toho, aby útočisko hľadali v tejto krajine. "Musíme byť opatrní. Ak k nám príde priveľa ľudí, naša sociálna súdržnosť viac nebude existovať," povedala Frederiksenová.



V roku 2017 líderka dánskych sociálnych demokratov predstavila plán poslať "nezápadných" migrantov späť do tzv. prijímacích centier v severnej Afrike a na Blízkom východe. Vlani v septembri Dánsko vymenovalo veľvyslanca pre migráciu, aby urýchlilo vytvorenie jedného alebo viacerých migračných táborov mimo EÚ ako súčasť európskeho azylového systému.