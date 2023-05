Dánsko chce zvýšiť výdavky na vojenskú pomoc Ukrajine o 2,4 mld. eur

Kodaň 29. mája (TASR) - Dánsko plánuje v priebehu tohto a budúceho roku zvýšiť svoje výdavky na vojenskú pomoc Ukrajine o 17,9 miliardy dánskych korún (2,42 miliardy eur). V pondelok to oznámila tamojšia premiérka Mette Frederiksenová, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Dánsko, ktoré má menej než šesť miliónov obyvateľov, v marci založilo fond za 0,93 miliardy eur určený na vojenskú, civilnú a obchodnú pomoc Ukrajine v roku 2023.



Frederiksenová pre dánsky verejný rozhlas povedala, že jej vláda plánuje do uvedeného fondu tento rok vložiť ďalších 7,5 miliardy dánskych korún a budúci rok 10,4 miliardy korún.



Na oznámenie Kodane reagoval na Twitteri ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slovami: "Tento významný príspevok ešte viac posilní bojové schopnosti ozbrojených síl Ukrajiny v krátkodobom a strednodobom horizonte." "Naša sila je v jednote!" dodal.



Reuters píše, že dánska premiérka sa považuje za možnú uchádzačku o post šéfa Severoatlantickej aliancie. Súčasný generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg má vo funkcii skončiť v septembri.



Začiatkom apríla sa stalo 31. členskou krajinou NATO Fínsko. Žiadosť o členstvo podalo spolu so Švédskom v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Švédsko dúfa, že sa mu podarí zaistiť si súhlas so vstupom od všetkých členov Aliancie na júlovom summite vo Vilniuse.