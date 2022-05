Dánsko:Chov noriek by pri variantoch COVID-19 predstavoval malé riziko

Kodaň 4. mája (TASR) - Obnovenie zakázaného chovu noriek v Dánsku predstavuje len nízke riziko, že sa objavia varianty koronavírusu, uviedol v utorok vo vyhlásení dánsky inštitút pre verejné zdravotníctvo. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Správa inštitútu by mohla viesť k obnoveniu chovu noriek v tejto krajine. Dánsko bolo popredným svetovým exportérom norkových koží, kým sa v novembri 2020 nerozhodlo zlikvidovať všetkých 15 až 17 miliónov noriek, pripomína AFP. Viedli k tomu výsledky štúdií, podľa ktorých sa v niektorých zvieratách našiel koronavírusový variant, ktorý by v budúcnosti mohol mariť účinnosť vakcín.



Pred likvidáciou chovu noriek bolo Dánsko tiež druhým najväčším výrobcom norkových kožušín na svete po Číne, pripomína AFP.



Táto škandinávska krajina neskôr zakázala chov týchto cicavcov do konca roka 2022, čo pre priemysel predstavovalo značný úder.



Vládny Statens Serum Institut (SSI), ktorý monitoruje šírenie ochorenia COVID-19 v krajine, v správe uviedol, že chov noriek by v súvislosti so znepokojujúcimi koronavírusovými variantmi predstavoval len malé riziko.



Očakáva sa, že správa bude hrať kľúčovú úlohu pri rozhodovaní dánskej vlády, či zákaz chovu noriek v krajine predĺži alebo zruší, píše AFP. Dánska tlačová agentúra Ritzau oznámila, že 1243 chovateľov požiadalo o štátne kompenzácie za zatvorenie svojich fariem. Iba 15 ich požiadalo o kompenzácie za nečinné farmy, čo naznačuje, že väčšina chovateľov noriek činnosť neplánuje obnoviť dokonca ani v prípade, ak bude zákaz chovu zrušený, píše AFP.



Likvidácia noriek viedla v Dánsku k politickému fiasku, keď sa, ukázalo, že nariadenie vlády nemá právny základ. To viedlo v novembri 2020 k rezignácii vtedajšieho ministra pre potraviny a rybolov Mogensa Jensena.