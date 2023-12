Dánsko finančne prispeje na dodávku 50 švédskych BVP na Ukrajinu

Kodaň 18. decembra (TASR) - Dánsko poskytne finančný príspevok 1,8 milióna dánskych korún (zhruba 241.000 eur) na švédsku dodávku bojových vozidiel pechoty (BVP) CV90 na Ukrajinu a tiež na výrobu nových BVP pre Kyjev. Uviedlo to v pondelok dánske ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Kodaň sa "spolu so švédskou vládou rozhodla spolufinancovať už prebiehajúcu dodávku (50 vozidiel CV90), ako aj výrobu nových bojových vozidiel pechoty CV90", informoval dánsky rezort obrany. Príspevok zahŕňa aj náhradné diely, muníciu a viacročnú zmluvu o údržbe.



Dánska premiérka Mette Frederiksenová minulý týždeň avizovala, že Kodaň pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v celkovej hodnote takmer miliardy eur. Uviedla to v Osle po stretnutí lídrom severských krajín s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Navrhovaný balík zahŕňa muníciu, tanky, bezpilotné lietadlá a iné vojenské vybavenie, aké Ukrajina podľa slov dánskej premiérky momentálne potrebuje.