Grónčania odhlasovali zachovanie sochy misionára Hansa Egedeho

Kodaň 22. júla (TASR) - Socha dánsko-nórskeho misionára Hansa Egedeho pravdepodobne zostane v grónskom hlavnom meste Nuuk, vyplýva z hlasovania tamojších obyvateľov. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Grónska verejnoprávna stanica KNR priniesla správu, že za zachovanie sochy hlasovalo 921 ľudí, zatiaľ čo jej odstránenie požadovalo 600 osôb. Kritici ju považujú za pripomienku kolonializmu.



Hlasovať mohlo online alebo korešpondenčne 3. - 21. júla približne 23.000 obyvateľov kraja Sermersooq, do ktorého patrí aj Nuuk. Predpokladá sa, že tamojšia mestská rada rozhodne o osude sochy začiatkom septembra.



Sochu, ktorú vztýčili v roku 1922, vandali v júni poliali červenou farbou a popísali slovom "dekolonizovať".



Egede, ktorému sa pripisuje založenie Nuuku v roku 1728, pochádzal zo severného Nórska. V roku 1721 vycestoval do Grónska, kde pomáhal obracať domorodých obyvateľov na kresťanskú vieru. Na ostrove zostal do roku 1736.



Jeho odporcovia tvrdia, že predmetná socha pripomína časy, keď bolo Grónsko dánskou kolóniou. Tento arktický ostrov sa po druhej svetovej vojne stal provinciou Dánska a v roku 1979 získal určitú mieru samosprávy. Po referende z roku 2009 bol samosprávny systém rozšírený na autonómiu.



Nedávno sa stala terčom vandalov aj Egedeho socha v dánskom hlavnom meste Kodaň.



Verejnú diskusiu o tom, či odstraňovať sochy a iné monumenty z čias kolonializmu, rozprúdilo na celom svete protestné hnutie Black Lives Matter po rasovo podfarbených incidentoch v USA.