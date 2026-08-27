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Grónske ženy poznačené nútenou antikoncepciou dostanú odškodné
Zavádzaním nútenej antikoncepcie sa dánske úrady zrejme snažili obmedziť rast populácie v Grónsku a znížiť pôrodnosť pôvodného obyvateľstva.
Autor TASR
Kodaň 27. augusta (TASR) - Dánsko má v úmysle vyplatiť odškodné približne 40.000 eur každej grónskej žene, ktorá bola postihnutá núteným zavedením vnútromaternicového telieska (IUD) bez jej súhlasu. Parlament odškodnenie schválil vo štvrtok, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Nárok na odškodnenie má odhadom 4500 žien, ktorým dánske zdravotné úrady v rokoch 1960 až 1991 zaviedli IUD bez ich vedomia alebo súhlasu.
Dánsko bolo zodpovedné za zdravotnú starostlivosť v Grónsku až do roku 1992, vysvetľuje DPA. Zavádzaním nútenej antikoncepcie sa dánske úrady zrejme snažili obmedziť rast populácie v Grónsku a znížiť pôrodnosť pôvodného obyvateľstva.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa vlani v septembri formálne ospravedlnila grónskym dievčatám a ženám, ktorých sa tieto opatrenia dotkli. Mnohé z nich zostali neplodné a takmer všetky v dôsledku tohto opatrenia trpeli fyzickými alebo psychickými problémami.
DPA dodáva, že v piatok by mali byť zverejnené dve odborné správy, ktoré objasňujú škandál so zavedením vnútromaternicových teliesok bez súhlasu.
Nárok na odškodnenie má odhadom 4500 žien, ktorým dánske zdravotné úrady v rokoch 1960 až 1991 zaviedli IUD bez ich vedomia alebo súhlasu.
Dánsko bolo zodpovedné za zdravotnú starostlivosť v Grónsku až do roku 1992, vysvetľuje DPA. Zavádzaním nútenej antikoncepcie sa dánske úrady zrejme snažili obmedziť rast populácie v Grónsku a znížiť pôrodnosť pôvodného obyvateľstva.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa vlani v septembri formálne ospravedlnila grónskym dievčatám a ženám, ktorých sa tieto opatrenia dotkli. Mnohé z nich zostali neplodné a takmer všetky v dôsledku tohto opatrenia trpeli fyzickými alebo psychickými problémami.
DPA dodáva, že v piatok by mali byť zverejnené dve odborné správy, ktoré objasňujú škandál so zavedením vnútromaternicových teliesok bez súhlasu.