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Hackeri získali prístup k osobným údajom 11.000 ľudí v Dánsku
Dánske orgány uviedli, že od predchádzajúceho kybernetického útoku z októbra, pri ktorom sa hackeri dosali k údajom 8,8 milióna ľudí, už modernizovali svoje bezpečnostné systémy.
Autor TASR
Kodaň 26. novembra (TASR) - Hackeri vnikli do Dánskeho registra civilných osôb (CPR) a získali prístup k osobným údajom 11.000 ľudí. Dva mesiace po ďalšom rozsiahlom úniku dát to vo štvrtok vláda vláda v Kodani. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Dánske orgány uviedli, že od predchádzajúceho kybernetického útoku z októbra, pri ktorom sa hackeri dosali k údajom 8,8 milióna ľudí, už modernizovali svoje bezpečnostné systémy. Napriek tomu „dánsky register civilných osôb zistil nové narušenie bezpečnosti“, uviedlo ministerstvo pre digitálne záležitosti.
„Neoprávnené tretie strany získali prístup k údajom 11.000 ľudí v systéme CPR,“ ozrejmil rezort, no zdôraznil, že „incident sa podarilo zastaviť vďaka novému technickému monitorovaciemu systému“. Páchatelia štvrtkového ani októbrového kybernetického útoku doposiaľ neboli identifikovaní.
V októbri kontaktovala neidentifikovaná osoba dánsky denník Politiken v angličtine prostredníctvom šifrovanej komunikačnej služby a prihlásila sa k zodpovednosti za incident. Útočník mohol získať prístup k menám, adresám, dátumom narodenia, pohlaviu či rodinnému stavu, no tvrdil, že ich neplánuje zverejniť ani predať.
Agentúra pre civilnú bezpečnosť v septembri zvýšila úroveň hrozby kybernetických útokov namierených proti Dánsku na „vysokú“. V Európe tiež zaznamenali sériu falošných bombových hrozieb adresovaných školám a lietadlám či útoky na chladiace zariadenia, pripomína AFP.
Dánske orgány uviedli, že od predchádzajúceho kybernetického útoku z októbra, pri ktorom sa hackeri dosali k údajom 8,8 milióna ľudí, už modernizovali svoje bezpečnostné systémy. Napriek tomu „dánsky register civilných osôb zistil nové narušenie bezpečnosti“, uviedlo ministerstvo pre digitálne záležitosti.
„Neoprávnené tretie strany získali prístup k údajom 11.000 ľudí v systéme CPR,“ ozrejmil rezort, no zdôraznil, že „incident sa podarilo zastaviť vďaka novému technickému monitorovaciemu systému“. Páchatelia štvrtkového ani októbrového kybernetického útoku doposiaľ neboli identifikovaní.
V októbri kontaktovala neidentifikovaná osoba dánsky denník Politiken v angličtine prostredníctvom šifrovanej komunikačnej služby a prihlásila sa k zodpovednosti za incident. Útočník mohol získať prístup k menám, adresám, dátumom narodenia, pohlaviu či rodinnému stavu, no tvrdil, že ich neplánuje zverejniť ani predať.
Agentúra pre civilnú bezpečnosť v septembri zvýšila úroveň hrozby kybernetických útokov namierených proti Dánsku na „vysokú“. V Európe tiež zaznamenali sériu falošných bombových hrozieb adresovaných školám a lietadlám či útoky na chladiace zariadenia, pripomína AFP.