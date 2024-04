Hasiči bojujú so zvyškami požiaru v budove burzy v Kodani

Kodaň 18. apríla (TASR) - Dánski hasiči vo štvrtok už tretí bojujú s požiarom v historickej budove burzy v Kodani. Hasenie požiaru v budove bude zrejme pokračovať ešte najmenej jeden celý deň, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Požiar v kodanskej historickej budove zo 17. storočia známej ako Börsen vypukol v utorok. Plamene zničili asi polovicu budovy a zrútila sa tiež jej vyše 50-metrová špirálová veža.



"Práce pokračujú... Uhasili sme niekoľko malých požiarov v budove, predovšetkým v jej suteréne. Práca na stabilizácii voľne stojacich vonkajších múrov bude pokračovať počas väčšiny dňa. Očakávame, že na mieste požiaru zotrváme ešte najmenej jeden ďalší deň," uviedli záchranné zložky na sociálnej sieti X.



Kodanská polícia uviedla, že do pondelka zostanú neprístupné viaceré ulice v okolí Börsenu.



Požiar vypukol pod medenou strechou budovy, ktorá práve prechádzala rekonštrukciou pred oslavami 400. výročia jej postavenia. Príčina požiaru nie je známa. Kodanská polícia v stredu oznámila začatie vyšetrovanie. "Je to zložitý proces a môže trvať niekoľko mesiacov, kým nájdeme odpoveď," uviedla polícia vo vyhlásení.



Börsen leží na ostrove Slotsholmen priamo v centre Kodane neďaleko parlamentu Christiansborg a ide o jednu z najznámejších kodanských pamiatok. Budova je postavená v holandskom renesančnom štýle a z veľkej časti bola dokončená v roku 1625. Burza v budove nesídli od roku 1974. Pamiatkovo chránený objekt slúži ako sídlo Dánskej obchodnej komory a nachádzala som v ňom rozsiahla zbierka umenia.



Pred zničením sa podarilo zachrániť stovky umeleckých diel. Riaditeľ Dánskej obchodnej komory Brian Mikkelsen uviedol, že sa podarilo nájsť aj v podstate nedotknutú vrchnú časť zrútenej veže, ktorá mala tvar prepletených chvostov štyroch drakov. "Dáva nám to nádej. Pretože bude znovu zdobiť naše krásne pracovisko a Kodaň," uviedol Mikkelsen.