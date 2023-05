Dánsko investuje do svojej obrany vyše päť miliárd eur

Kodaň 4. mája (TASR) - Dánska vláda vo štvrtok oznámila, že v priebehu nasledujúcich desiatich rokov plánuje do svojej obrany investovať 38 miliárd dánskych korún (v prepočte asi 5,1 miliardy eur). Reagovať tak chce na bezpečnostnú situáciu, ktorá v Európe nastala po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu.



TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Veľká časť z týchto finančných prostriedkov má byť použitá na obnovu, respektíve modernizáciu "základov" obrany, povedal na tlačovej konferencii dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.



Poukázal pritom na rôzne nedostatky dánskej armády, ako je zastaraná infraštruktúra či IT systémy. Dodal, že obrana krajiny bola dlhé roky zanedbávaná, pričom politici v minulosti prijímali rozhodnutia "založené na predpokladoch, ktoré sa ukázali ako nesprávne". Podľa AFP tým mal na mysli skutočnosť, že priorita investícii do obrany krajiny bola celé roky znižovaná.



"Približne 27 miliárd (dánskych) korún pôjde do obranného vybavenia, budov, IT a vojakom... a ďalších 11 miliárd sa investuje do personálnej a materiálnej oblasti," uviedlo ministerstvo obrany.



Mnohé európske krajiny vrátane Dánska podnietila ruská invázia na Ukrajinu k tomu, aby v ostatnom roku zvýšili výdavky na svoju obranu. V septembri 2022 sa v rámci revízie dánskeho rozpočtu na obranu ukázalo, že viaceré oblasti boli zanedbané a vyžadujú si ďalšie financovanie. Revízia okrem iného odhalila nedostatky v správe vojenského majetku, problémy s náborom a udržaním vojakov, ako aj to, že vojenské vybavenie sa opotrebúva viac, než sa očakávalo.



Dánska vláda zároveň už pred časom avizovala, že do roku 2030 plánuje zvýšiť výdavky na svoju na obranu na dve percentá HDP, čo je cieľ, ktorého naplnenie požaduje NATO od svojich členských krajín.