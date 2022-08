Dánsko investuje miliardy do nových vojenských lodí

Kodaň 18. augusta (TASR) – Dánsko plánuje v najbližších dvoch desaťročiach investovať 40 miliárd dánskych korún (5,38 mld. eur) do nových vojenských lodí a modernizácie námorných síl. Ide o reakciu na nové bezpečnostné potreby po invázii Ruska na Ukrajinu, oznámilo vo štvrtok ministerstvo obrany v Kodani. TASR informácie prevzala od agentúr Reuters a AFP.



V rámci investícií zamýšľaných na obdobie 20 až 25 rokov spustila vláda partnerstvo s dánskym námorným priemyslom. Jeho cieľom je vývoj a výroba nových vojenských lodí v samotnom Dánsku.



"Vzhľadom na útok Ruska na Ukrajinu a novú bezpečnostnú situáciu v Európe je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sa Dánsko dokázalo brániť. Bezpečnosť dodávok v tom zohráva rozhodujúcu úlohu," uviedol vo vyhlásení dánsky minister obrany Morten Bödskov.



Minister neprezradil, koľko lodí chcú v ďalších desaťročiach vyrobiť, zdôraznil však, že plavidlá starnú a bude potrebné ich nahradiť. Podľa Bödskova sa to týka "veľkej časti" dánskej flotily vrátane hliadkovacích lodí, záchranných člnov, inšpekčných lodí i fregát.



Dánsko, ktoré je členom NATO, prisľúbilo postupné zvýšenie svojich výdavkov na obranu na dve percentá HDP do roku 2033.