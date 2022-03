Dánsko je pripravené vyslať do pobaltských krajín ďalších 800 vojakov

Kodaň 29. marca (TASR) - Dánska vláda ponúka, že vyšle ďalšie stovky vojakov do pobaltských krajín v prípade, že ju o to oficiálne požiada Severoatlantická aliancia (NATO). TASR tieto informácie získala z agentúry DPA.



Dánska premiérka Mette Fredriksenová v utorok oznámila, že Dánsko, ktoré je jednou zo zakladajúcich krajín NATO, bude pripravené vyslať do Estónska, Lotyšska a Litvy približne 800 vojakov.



Vyslanie ďalších vojakov na základe oficiálnej žiadosti NATO bude musieť odobriť aj dánsky parlament.



Fredriksenová spolu s lídrami ďalších dánskych politických plánuje v stredu a vo štvrtok navštíviť Pobaltie.