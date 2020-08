Dánski klimatickí aktivisti obsadili ropný vrt v Severnom mori

Kodaň 18. augusta (TASR) – Štyria aktivisti z organizácie Greenpeace preplávali v utorok 500 metrov po otvorenom mori a následne vyliezli na ropný vrt prevádzkovaný francúzskou spoločnosťou Total v Severnom mori, kde protestovali proti ďalšej ťažbe ropy a zemného plynu v dánskych teritoriálnych vodách. S odvolaním sa na vyhlásenie Greenpeace o tom informovala agentúra Reuters.



Dánsko sa v prístupe ku klimatickým zmenám považuje vo všeobecnosti za priekopnícku krajinu s ambicióznymi environmentálnymi cieľmi. Tamojšia vláda však ešte zvažuje, ako má postupovať v prípade už ohlásených tendrov na ťažbu ropy a zemného plynu v Severnom mori, približuje Reuters.



„Mierumilovne dnes obsadzujeme ropný vrt Dan Bravo, aby sme lídrom povedali, že ak nebudú dosť odvážni na to, aby zakázali v Dánsku hľadanie novej ropy a zemného plynu, tak sa nikdy nestanú 'zelenými' priekopníkmi, akými tvrdia, že sú," odkázala vláde 21-ročná aktivistka Ida Marieová.



„Zákaz nového hľadania ropy a zemného plynu počas klimatickej krízy... by mal byť samozrejmý... Zdá sa však, že dánskej vláde to nedochádza," dodala.



Štyria aktivisti museli preplávať asi 500 metrov po otvorenom mori, aby sa dostali k vrtu. Bezpečnostné pravidlá totiž neumožňujú, aby sa do okolia vrtu dostalo akékoľvek plavidlo.



Vrt, ležiaci zhruba 210 kilometrov západne od Dánska, prevádzkuje francúzsky ropný koncern Total, ktorý ho spoločne s 14 ďalšími kúpil v roku 2018 od dánskej spoločnosti Maersk.



Total sa dosiaľ k incidentu nevyjadril.



Dánsko by sa mohlo stať uhlíkovo neutrálnou krajinou v roku 2050, keď by malo prestať s ťažbou ropy v Severnom mori. Ak však dovtedy dôjde k ďalším objavom a udelia sa nové licencie, ťažba by mohla pokračovať aj po tomto termíne, píše Reuters.