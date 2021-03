Dánsko kritizujú pre plány spolupracovať s Izraelom na výrobe vakcín

Kodaň 4. marca (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová čelí výzvam, aby upustila od plánov spolupracovať s Izraelom v oblasti výskumu a výroby očkovacích látok a liekov. Jej politickí partneri totiž izraelskú vládu kritizujú, že obyvateľov palestínskych území (Predjordánska a pásma Gazy) okupovaných Izraelom neočkuje vakcínou proti koronavírusu rovnako ako svojich občanov. Informoval o tom denník The Guardian.



"Bolo by historickou chybou, keby Dánsko spolupracovalo s Izraelom, pokiaľ Izrael nesplní svoje záväzky podľa medzinárodného práva. Namiesto toho by sme mali od Izraela požadovať, aby Palestínčanom poskytol vakcíny, na ktoré majú oprávnený nárok," uviedol poslanec Sören Söndergaard, hovorca pre zahraničné veci za ľavicovú Alianciu Červeno-zelených, ktorá podporuje Frederiksenovej menšinový kabinet vedený sociálnymi demokratmi.



Rakúsko a Dánsko prejavili minulý týždeň záujem o úzku spoluprácu s Izraelom v oblasti výskumu a výroby očkovacích látok a liekov. Frederiksenová a rakúsky kancelár Sebastian Kurz preto vo štvrtok navštívia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby rokovali o spoločnom projekte výroby vakcín pre akékoľvek prípadné budúce varianty koronavírusu. Pred odchodom do Tel Avivu dánska premiérka uviedla, že hovoriť budú o možnosti spoločného financovania nových výrobných zariadení, nákupe prebytočných dávok vakcín či úspešnom izraelskom očkovacom programe.



Oznámenie o možnej spolupráci Izraelom však v Dánsku vyvolalo v niektorých kruhoch skepsu. Denník Politiken vydal úvodník s názvom: "Izraelská očkovacia politika apartheidu je hanbou. Mette Frederiksenová by to mala odsúdiť - a neprosiť Izrael o vakcíny".



Izrael patrí medzi krajiny s najväčším počtom zaočkovaných obyvateľov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Organizácia Spojených národov (OSN) či viaceré humanitárne organizácie však izraelskú vládu kritizujú, že neočkuje obyvateľov okupovaných palestínskych území. Podľa nich medzinárodné právo vyžaduje, aby Izrael poskytol Palestínčanom rovnaký prístup k očkovaniu ako svojim vlasným občanom.



Izraelská vláda iba v nedeľu potvrdila, že proti koronavírusu zaočkuje aj Palestínčanov žijúcich v Predjordánsku, ktorí majú pracovné povolenie na území židovských osídlení na okupovanom západnom brehu rieky Jordán aj na území Izraela.