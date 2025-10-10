< sekcia Zahraničie
Dánsko kúpi ďalších 16 stíhačiek F-35 vyrobených v USA
Cena nových lietadiel bude 29 miliárd dánskych korún (asi 3.88 miliardy eur) a dánske letectvo tak bude mať 43 stíhačiek F-35.
Autor TASR
Kodaň 10. októbra (TASR) - Dánsko kúpi v Spojených štátoch ďalších 16 stíhačiek F-35. V piatok to oznámil dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen, dva týždne po tom, čo neidentifikované drony narušili vzdušný priestor škandinávskej krajiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Dosiahli sme politickú dohodu o získaní ďalších 16 stíhačiek F-35... aby sme v budúcnosti mali viac funkčných stíhačiek,“ povedal Troels Lund Poulsen na tlačovej konferencii.
Cena nových lietadiel bude 29 miliárd dánskych korún (asi 3.88 miliardy eur) a dánske letectvo tak bude mať 43 stíhačiek F-35. Oznámenie o nákupe amerických lietadiel prichádza v období, keď krajiny EÚ zvažujú, či lietadlá vyrobené v USA nenahradia európskymi alternatívami.
Kodaň tiež nakúpi protidronové obranné systémy v hodnote približne 2,1 miliardy dánskych korún (asi 280 miliónov eur) po nedávnych preletoch neznámych dronov v blízkosti letísk a nad vojenskými zariadeniami. Podľa miestnych politikov ide o súčasť ruských hybridných hrozieb.
Dánsko tiež uviedlo, že investuje ďalšie miliardy do bezpečnosti polárneho regiónu aj severného Atlantiku. Oznámenie o nákupe prichádza po opakovaných vyjadreniach prezidenta Donalda Trumpa, že má záujem získať Grónsko, autonómne dánske územie.
