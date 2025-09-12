Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dánsko kúpi systémy protivzdušnej obrany európskej výroby

Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen hvoroí pred neformálnym zasadnutím ministrov obrany EÚ v Kodani v piatok 29. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kodaň 12. septembra (TASR) — Dánsko plánuje nakúpiť systémy protivzdušnej obrany európskej výroby v hodnote približne 58 miliárd korún (7,8 miliardy eur). Oznámilo to v piatok dánske ministerstvo obrany s tým, že ide o najväčší nákup zbraní v dejinách tejto severskej krajiny. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

V súčasnej bezpečnostno-politickej situácii má pozemná protivzdušná obrana absolútne najvyššiu prioritu pri rozvoji ozbrojených síl, uviedol vo vyhlásení dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.

Skúsenosti z Ukrajiny ukazujú, že pozemná protivzdušná obrana zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane civilného obyvateľstva - okrem iného pred ruskými leteckými útokmi,“ dodal minister.

Dánsky rezort obrany chce zaobstarať francúzsko-taliansky systém dlhého dosahu SAMP/T, v kategórii systémov stredného dosahu si bude vyberať medzi jedným alebo viacerými systémami NASAMS (Nórsko), IRIS-T (Nemecko) a VL MICA (Francúzsko).

Celkovo plánuje Dánsko kúpiť osem systémov, pričom prvý by mal byť v prevádzke už v tomto roku. Nákup ešte musí schváliť dánsky parlament.

Už v júni sa Dánsko rozhodlo zaobstarať si systémy protivzdušnej obrany stredného dosahu, ktoré sa dajú nasadiť čo najrýchlejšie. Na základe odporúčaní armády sa nakoniec rozhodlo aj o kúpe systémov dlhého dosahu.

Toto rozhodnutie však neznamená, že Dánsko odmieta americké systémy. „Rýchlosť dodania bola v tomto prípade rozhodujúca a dodacie lehoty (amerického) systému Patriot sú dlhšie,“ povedal novinárom Per Pugholm, riaditeľ odboru obstarávania a logistiky dánskeho ministerstva obrany.
