Dánsko kvôli hrozbe z Ruska plánuje nákup zbraní s dlhým doletom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Dánsko len minulý týždeň oznámilo, že vynaloží 58 miliárd dánskych korún (asi 7,7 miliónov eur) na európske systémy protivzdušnej obrany.

Kodaň 17. septembra (TASR) - Dánsko v stredu oznámilo, že si po prvýkrát zaobstará „presné zbrane s dlhým doletom“. Cieľom je posilniť bezpečnosť krajiny v súvislosti s hrozbou, ktorú pre Európu predstavuje Rusko, uviedla premiérka Mette Frederiksenová. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a AFP.

„Dánsko po prvýkrát vybuduje vojenskú kapacitu v podobe presných zbraní s dlhým doletom,“ vyhlásila Frederiksenová a označila to za „zmenu v dánskej obrannej politike“.

„Niet pochýb o tom, že Rusko bude v najbližších rokoch predstavovať hrozbu pre Európu a Dánsko,“ pokračovala dánska premiérka. Priznala, že v súčasnosti neexistuje bezprostredné riziko útoku na krajinu.

„S týmito zbraňami budú obranné sily schopné zasiahnuť ciele na veľkú vzdialenosť a napríklad zneškodniť hrozby nepriateľských rakiet,“ dodala Frederiksenová.

Podľa dánskeho ministra obrany Troelsa Lunda Poulsena by nákup mohol zahŕňať rakety a drony schopné zasiahnuť ciele na nepriateľskom území. Neuviedol, koľko financií vláda na tento účel vyčlení, ani nešpecifikoval druh zbraní.

Vojna na Ukrajine „ukazuje, aké dôležité je byť schopný odpovedať úderom alebo zasiahnuť hlboko, tiež mať integrovanú viacvrstvovú protivzdušnú obranu,“ povedal Poulsen.

Dánsko len minulý týždeň oznámilo, že vynaloží 58 miliárd dánskych korún (asi 7,7 miliónov eur) na európske systémy protivzdušnej obrany. Ide o najväčší nákup zbraní v histórii krajiny, pripomína Reuters.
