Lídri severských a pobaltských štátov budú rokovať so Zelenským
Hlavy štátov a vlád budú diskutovať o tom, ako môžu seversko-pobaltské krajiny zaistiť ďalšiu podporu pre Ukrajinu na frontovej línii a v rokovacej miestnosti, uvádza sa vo vyhlásení.
Autor TASR
Kyjev 3. septembra (TASR) – Lídri severských a pobaltských krajín sa v stredu stretnú v Kodani s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovoriť budú o ďalšej podpore pre Ukrajinu v jej boji proti invázii Ruska. Oznámila to kancelária dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Hlavy štátov a vlád budú diskutovať o tom, ako môžu seversko-pobaltské krajiny zaistiť ďalšiu podporu pre Ukrajinu na frontovej línii a v rokovacej miestnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení. Podľa Frederiksenovej chcú lídri štátov skupiny seversko-pobaltskej spolupráce NB8 vyjadriť jednoznačnú podporu Ukrajine a vyvinúť ďalší tlak na Rusko.
„Reakcia na ruskú agresiu sa netýka len bezpečnosti Ukrajiny. Týka sa aj bezpečnosti Európy. Svetového poriadku, aký poznáme. Iba so silnou Európou a silnou Ukrajinou môžeme zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier,“ vyhlásila dánska premiérka.
Zelenskyj pred schôdzou v Kodani uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin, ktorý sa v Pekingu stretáva v čínskymi a severokórejskými lídrami, demonštruje novými útokmi na Ukrajinu svoju „beztrestnosť“.
„Putin ukazuje svoju beztrestnosť. A to si bezpochyby vyžaduje reakciu sveta. Len vďaka nedostatočnému tlaku, najmä na vojnovú ekonomiku Ruska, táto agresia pokračuje,“ citovala ukrajinského prezidenta AFP.
