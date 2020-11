Dánsko má nového ministra poľnohospodárstva

Kodaň 19. novembra (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová vymenovala vo štvrtok Rasmusa Prehna za nového ministra poľnohospodárstva a rybolovu. Vo funkcii tak nahradí Mogensa Jensena, ktorý sa v stredu rozhodol odstúpiť v súvislosti s kontroverzným nariadením vlády zlikvidovať všetky norky chované v Dánsku. Informovala o tom agentúra AP.



Prehn je momentálne aj ministrom pre regionálnu spoluprácu. Do novej funkcie ho premiérka neuviedla, ako býva zvykom, na osobnom stretnutí s kráľovnou Margarétou II. Nestalo sa tak preto, že člen Frederiksenovej rodiny mal pozitívny výsledok testu na koronavírus a premiérka avizovala, že sa z "preventívnych dôvodov" s kráľovnou nestretne ona ani dosluhujúci minister Jensen.



Frederiksenová neskôr oznámila, že mala negatívny výsledok testu na koronavírus. Uviedla tiež, že 80-ročnú panovníčku o zmene na ministerskom poste upovedomila telefonicky.



Dánska vláda nariadila začiatkom novembra utratiť všetky norky chované na farmách s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Na tamojších norkových farmách bola totiž zistená zmutovaná forma nového koronavírusu, ktorá sa rozšírila aj medzi ľudí. Vláda však neskôr pripustila, že toto nariadenie bolo v rozpore so zákonom.



Vláda nariadila likvidáciu všetkých noriek po zistení vedcov, že zmutovaný kmeň nového koronavírusu oslabuje schopnosť tvorby protilátok a môže spôsobiť, že budúce vakcíny budú neúčinné. Agentúra AP však uvádza, že neexistuje dôkaz, ktorý by podporoval tvrdenie o väčšej odolnosti zmutovaného kmeňa voči prípadnej vakcíne.



Nariadenie o utratení všetkých noriek spôsobilo politickú krízu v Dánsku, ktoré je najväčším producentom norkových kožušín na svete, pričom na tamojších farmách sa chovalo 15 - 17 miliónov noriek. Dôvera Dánov vo vládu sa po ňom podľa prieskumu Univerzity v Aarhuse prepadla. V polovici novembra vláde dôverovala približne polovica opýtaných, zatiaľ čo v júli to bolo viac ako 75 percent respondentov.



Dánsky úrad pre potravinovú bezpečnosť (DVFA) v stredu oznámil, že všetky norky na dánskych farmách, kde boli zistené zmutované formy nového koronavírusu, boli utratené. Úrad však nešpecifikoval ich počet. Uviedol iba, že sa tak stalo na 284 farmách, čo predstavuje približne štvrtinu ich stavu.



Dánska vláda zároveň vo štvrtok oznámila, že sa rozhodla v predstihu zrušiť väčšinu reštriktívnych opatrení, ktoré zaviedla začiatkom novembra v regióne Severné Jutsko, kde sa objavil zmutovaný kmeň vírusu na norkových farmách. Reštrikcie sa týkali zhruba 280.000 ľudí a zahŕňali dočasné odstavenie verejnej dopravy či obmedzenia zhromaždení. Väčšina tamojších škôl prešla na dištančnú výučbu.



Niektoré obmedzenia vláda zrušila už začiatkom tohto týždňa. Mnohí žiaci sa mohli vrátiť do škôl a zrušené bolo aj nariadenie zakazujúce občanom pohybovať sa mimo svojej obce.



Vo štvrtok vláda zrušila aj obmedzenia, ktoré mali pôvodne ostať v platnosti až do 3. decembra. Od piatka tak v Severnom Jutsku opäť začne fungovať verejná doprava a otvoriť svoje prevádzky budú môcť reštaurácie, bary a kultúrne či voľnočasové centrá.