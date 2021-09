Migranti v Dánsku si budú musieť sociálne dávky odpracovať

Kodaň 7. septembra (TASR) - Sociálne dávky budú môcť poberať v Dánsku len tí migranti, ktorí odpracujú najmenej 37 hodín týždenne, avizovala v utorok tamojšia vláda.



Vládnuci sociálni demokrati si od plánu sľubujú lepšiu integráciu cudzincov do dánskej spoločnosti. Dánsko má jedny z najprísnejších imigračných pravidiel v Európe, komentuje agentúra AFP a pripomína cieľ vlády znížiť počet žiadostí o azyl na nulu.



Podľa premiérky Mette Frederiksenovej by sa mali imigranti snažiť byť užitoční. "Ak si nedokážu nájsť riadne zamestnanie, budú si musieť svoju sociálnu dávku odpracovať," zdôraznila.



"Dlhé roky sme mnohým ľuďom preukazovali medvediu službu tým, že sme od nich nič nevyžadovali," dodala predsedníčka sociálnych demokratov.



Hovorkyňa ľavicového politického subjektu Jednotná kandidátka Mai Villadsenová plán vládnej strany kritizovala. "Obávam sa, že to skončí ako štátom podporovaný sociálny dumping, ktorý ľuďom priradí nezmyselné práce," priblížila Villadsenová.



Sociálny dumping je využitie lacnejšej pracovnej sily buď presunutím výroby do chudobnejšej krajiny, alebo zamestnaním migrantov, ktorí sú ochotní pracovať za menej peňazí.



Avizované pravidlá sa budú najprv týkať len tých, ktorí poberajú dávky tri až štyri roky a zároveň nedosiahli istú úroveň vzdelania a znalosti dánčiny.



Podľa údajov vlády šesť z desiatich žien z Blízkeho východu, severnej Afriky a Turecka vôbec nevstupuje na dánsky trh práce. Tento plán by mal podľa sociálnych demokratov pomôcť integrovať do spoločnosti 20.000 ľudí tým, že ich cez miestne úrady donúti nájsť si prácu.



"Mohlo by ísť o zbieranie cigaretových ohorkov alebo plastov na pláži...," povedal minister práce Peter Hummelgaard. "Pre nás je najdôležitejšie, aby títo ľudia vyšli zo svojich domovov," dodal.



Od 1. januára do 31. júla tohto roku zaregistrovali v Dánsku len 851 žiadostí o azyl. Vlani ich bolo dokopy niečo cez 1500. V roku 2018 požiadalo v Dánsku o azyl viac ako 21.000 osôb, pripomína britský denník The Guardian.



V Dánsku žije 5,8 milióna ľudí, 11 percent z nich sú imigranti a 58 percent týchto cudzincov pochádza z "nezápadných krajín", vyplýva z oficiálnych štatistík.