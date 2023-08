Dánsky minister obrany si vzal pol roka voľno, mal stres

Kodaň 1. augusta (TASR) - Dánsky minister obrany a podpredseda vlády Jakob Ellemann-Jensen sa po pol roku práceneschopnosti pre stres vrátil do úradu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Takže som opäť (v práci). Veľmi sa na to teším! Zároveň som aj trochu nervózny," prezradil v pondelok minister na sociálnej sieti. Priznal, že vziať si voľno kvôli stresu bolo jedno z najťažších rozhodnutí v jeho živote. Stres môže byť podľa neho "rozsudkom (smrti) nielen pre (pracovnú) kariéru, ale aj pre celý život".



Ako poslanec parlamentu pôsobil Ellemann-Jensen od roku 2011. Uviedol, že počas pracovného voľna sa obával, že už nikdy nebude sám sebou a nebude vládať pracovať. "Dá sa to prekonať a vrátiť sa silný," vyhlásil. Pri prekonávaní problémov mu podľa neho pomohla podpora priateľov, kolegov a rodiny.



Jakob Ellemann-Jensen je predsedom liberálnej strany Venstre (Ľavica) a pracovné voľno si vzal na odporúčanie lekára začiatkom februára. Dva mesiace predtým vznikla koaličná vláda sociálnodemokratickej premiérkoy Mette Frederiksenovej.



"Bolo to kritické obdobie pre Venstre i ministerstvo obrany a mal som pocit, že som zlyhal. Myslel som si, že budem pár týždňov preč a potom sa opäť vrátim. To však nevyšlo," dodal Ellemann-Jensen. V čase jeho absencie prebral obranu minister hospodárstva Troels Lund Poulsen.



Zdravotnícke úrady v Dánsku uvádzajú, že približne 30 percent ľudí nad 18 rokov trpí závažným stresom.