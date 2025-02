Dánsko na dva roky vyčlení dodatočných sedem miliárd eur na obranu

Kodaň 19. februára (TASR) - Dánsko na roky 2025-2026 vyčlení dodatočných 50 miliárd dánskych korún (sedem miliárd eur) na obranu, oznámila v stredu premiérka Mette Frederiksenová. Tento krok odôvodnila rastúcou hrozbou zo strany Ruska, ako aj potrebou riešiť akútne vojenské nedostatky, najmä systémov protivzdušnej obrany. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Kupujte, kupujte, kupujte. Kupujte to, čo môže prispieť k silnejšej obrane, a tým aj k silnejšiemu odstrašeniu - tu a teraz. Ak nemôžeme získať najlepšie vybavenie, kúpte druhé najlepšie," vyzvala Frederiksenová na tlačovej konferencii s posolstvom adresovaným armáde.



Podľa premiérky v súčasnosti rozhoduje rýchlosť. Keď plány avizovala minulý týždeň, odôvodnila ich nutnosťou "masívneho prezbrojenia, aby sa predišlo vojne". Denník The Guardian napísal, že nové investície zvýšia výdavky Dánska na obranu z 2,4 percenta HDP v roku 2024 na tri percentná v nasledujúcich dvoch rokoch. "Je to najvyššia úroveň za viac ako polstoročie," poznamenala Frederiksenová.



Po desaťročiach drastických škrtov Dánsko minulý rok vyčlenilo pre svoju armádu asi 190 miliárd dánskych korún (25,4 miliardy eur). Tento rozpočet stanovili na obdobie desať rokov. Viac než 14 miliárd korún (1,9 miliardy eur) z týchto peňazí nedávno vyčlenili na obranu v Arktíde, kde o Grónsko znovu začal prejavovať záujem americký prezident Donald Trump. Šéf Bieleho domu okrem toho požaduje zvýšenie výdavkov na obranu od členov Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorej súčasťou je aj Dánsko.



Z hľadiska veľkosti hospodárstva Dánsko podľa agentúry Reuters patri k najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci a vybavenia pre Ukrajinu. Touto podporou však vyčerpalo svoje vlastné pozemné sily, ktorým chýba technika, munícia aj personál. Krajina podľa vojenských expertov a vládnych predstaviteľov nemá žiadnu protivzdušnú obranu a jeho námorné kapacity majú značné nedostatky.