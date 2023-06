Na Faerských ostrovoch sa začala sezóna kontroverzného lovu delfínov

Kodaň 15. júna (TASR) - Už viac než 500 delfínov zabili na Faerských ostrovoch od mája, keď sa opäť začal ich kontroverzný lov, uviedli vo štvrtok úrady na tomto autonómnom území Dánska. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Táto tradícia sa vo faerčine nazýva "grindadráp", skrátene "grind". Lovci obklopia guľohlavce a delfíny širokým polkruhom rybárskych člnov a zaženú ich do plytkej zátoky, kde ich vytiahnu na breh. Rybári ich následne zabíjajú nožmi.



Zábery krvavého lovu sa každé leto dostávajú na titulné stránky novín po celom svete a vyvolávajú pobúrenie ochrancov práv zvierat, ktorí tento postup považujú za barbarský.



"Včera sa uskutočnili dva grindy, jeden s 266 úlovkami a druhý so 180 úlovkami," uviedol pre AFP hovorca faerskej regionálnej vlády. V tejto sezóne ich už bolo celkovo päť.



Environmentálna mimovládna organizácia Sea Shepherd, ktorej sa v roku 2014 podarilo svojimi loďami narušiť lov, kritizuje, že plavidlá dánskeho námorníctva sú oprávnené zasahovať proti ochrancom životného prostredia pokúšajúcim sa prekaziť lov.



Na Faerských ostrovoch, ktoré sa nachádzajú v severnom Atlantiku, sa však "grindadráp" stále teší širokej podpore. Jeho zástancovia poukazujú na to, že tieto zvieratá po stáročia živili miestne obyvateľstvo, pričom obviňujú médiá a zahraničné mimovládne organizácie z nerešpektovania tamojšej kultúry.



Faerskí rybári ročne zabijú približne 800 veľrýb. Vláda v roku 2022 obmedzila na 500 počet delfínov bielobokých, ktoré sa môžu ročne zabiť - po tom, ako nezvyčajne rozsiahly masaker vyše 1400 týchto delfínov vyvolal pobúrenie aj medzi domácimi.