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Dánsko najalo grónske aerolínie na prieskum v Arktíde
Ministerstvo uviedlo, že dánsky parlament súhlasil s postupným ukončením prevádzky osobných lietadiel typu Challenger.
Autor TASR
Kodaň 23. júna (TASR) - Dánske ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že na pomoc armáde s dopravou a prieskumom v oblasti Arktídy bola vybraná grónska letecká spoločnosť Air Greenland. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ministerstvo uviedlo, že dánsky parlament súhlasil s postupným ukončením prevádzky osobných lietadiel typu Challenger. Tie dosiaľ plnili úlohy, ktoré majú po novom pripadnúť grónskym aerolíniám.
Spoločnosť Air Greenland podľa vyhlásenia poskytne dve dopravné a prieskumné lietadlá, ktoré budú vybavené dodatočnými palivovými nádržami a senzormi. Slúžiť majú okrem iného na záchranné misie.
„Sú ideálnou voľbou na splnenie tejto úlohy, keďže spoločnosť Air Greenland dobre pozná nielen túto oblasť, ale aj jedinečné klimatické podmienky v Grónsku,“ uviedol dánsky minister obrany Jeppe Bruus Christensen. Počas návštevy Grónska tiež novinárom povedal, že Dánsko v Arktíde „masívne investovalo a masívne sa vyzbrojilo“.
V súvislosti s Grónskom vzrástlo tento rok napätie po tom, čo americký prezident Donald Trump vyjadril záujem dostať toto poloautonómne územie Dánska pod kontrolu USA. Od svojich hrozieb následne ustúpil, keď so šéfom NATO Markom Ruttem oznámil dohodu na základnom rámci budúcej dohody o ostrove, aj celom arktickom regióne.
Podrobnosti týchto plánov zostávajú nejasné, Trump však opakovane tvrdil, že USA potrebujú Grónsko, lebo európske štáty nedokážu zaistiť jeho bezpečnosť a v okolí tohto ostrova sa čoraz viac angažujú Rusko a Čína.
Trumpov osobitný vyslanec pre Grónsko Jeff Landry v nedeľu blahoželal Grónčanom k štátnemu sviatku a zároveň pripomenul, že USA čoskoro - 4. júla - oslávia 250. výročie svojej nezávislosti. V tejto súvislosti Landry napísal, že „možno by sa 251. narodeniny Ameriky mohli osláviť pridaním jej 51. štátu!“
Ministerstvo uviedlo, že dánsky parlament súhlasil s postupným ukončením prevádzky osobných lietadiel typu Challenger. Tie dosiaľ plnili úlohy, ktoré majú po novom pripadnúť grónskym aerolíniám.
Spoločnosť Air Greenland podľa vyhlásenia poskytne dve dopravné a prieskumné lietadlá, ktoré budú vybavené dodatočnými palivovými nádržami a senzormi. Slúžiť majú okrem iného na záchranné misie.
„Sú ideálnou voľbou na splnenie tejto úlohy, keďže spoločnosť Air Greenland dobre pozná nielen túto oblasť, ale aj jedinečné klimatické podmienky v Grónsku,“ uviedol dánsky minister obrany Jeppe Bruus Christensen. Počas návštevy Grónska tiež novinárom povedal, že Dánsko v Arktíde „masívne investovalo a masívne sa vyzbrojilo“.
V súvislosti s Grónskom vzrástlo tento rok napätie po tom, čo americký prezident Donald Trump vyjadril záujem dostať toto poloautonómne územie Dánska pod kontrolu USA. Od svojich hrozieb následne ustúpil, keď so šéfom NATO Markom Ruttem oznámil dohodu na základnom rámci budúcej dohody o ostrove, aj celom arktickom regióne.
Podrobnosti týchto plánov zostávajú nejasné, Trump však opakovane tvrdil, že USA potrebujú Grónsko, lebo európske štáty nedokážu zaistiť jeho bezpečnosť a v okolí tohto ostrova sa čoraz viac angažujú Rusko a Čína.
Trumpov osobitný vyslanec pre Grónsko Jeff Landry v nedeľu blahoželal Grónčanom k štátnemu sviatku a zároveň pripomenul, že USA čoskoro - 4. júla - oslávia 250. výročie svojej nezávislosti. V tejto súvislosti Landry napísal, že „možno by sa 251. narodeniny Ameriky mohli osláviť pridaním jej 51. štátu!“