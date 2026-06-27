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Dánsko nameralo najvyššiu teplotu vo svojej histórii

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Kráľovská stráž na zámku Amalienborg má počas vlny horúčav v Kodani (Dánsko) v piatok 26. júna 2026 povolené nenosiť inak povinnú čiapku z medvedej kožušiny. Podľa Dánskeho meteorologického ústavu sa vlna horúčav definuje ako situácia, keď priemerná hodnota najvyšších denných teplôt počas troch po sebe nasledujúcich dní prekročí 28 stupňov Celzia. Foto: TASR/AP

Dánsky meteorologický inštitút vystríha, že rekord môže byť počas súčasnej vlny horúčav znovu pokorený.

Autor TASR
Kodaň 27. júna (TASR) - Dánsko v sobotu zaznamenalo na svojom území najvyššiu teplotu v histórii meraní. Oznámil to Dánsky meteorologický inštitút (DMI), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„S teplotou 36,6 °C severne od Odense máme najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1874,“ napísal DMI na sieti X s tým, že „deň sa ešte neskončil“. Predchádzajúci rekord 36,4 stupňov Celzia padol v auguste 1975. Dánsky meteorologický inštitút vystríha, že rekord môže byť počas súčasnej vlny horúčav znovu pokorený.

V susednom Švédsku tamojšia meteorologická služba SMHI rovnako varovala, že teploty na juhu krajiny by sa mohli vyšplhať až na 35 stupňov Celzia.
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