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Dánsko nameralo najvyššiu teplotu vo svojej histórii
Dánsky meteorologický inštitút vystríha, že rekord môže byť počas súčasnej vlny horúčav znovu pokorený.
Autor TASR
Kodaň 27. júna (TASR) - Dánsko v sobotu zaznamenalo na svojom území najvyššiu teplotu v histórii meraní. Oznámil to Dánsky meteorologický inštitút (DMI), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„S teplotou 36,6 °C severne od Odense máme najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1874,“ napísal DMI na sieti X s tým, že „deň sa ešte neskončil“. Predchádzajúci rekord 36,4 stupňov Celzia padol v auguste 1975. Dánsky meteorologický inštitút vystríha, že rekord môže byť počas súčasnej vlny horúčav znovu pokorený.
V susednom Švédsku tamojšia meteorologická služba SMHI rovnako varovala, že teploty na juhu krajiny by sa mohli vyšplhať až na 35 stupňov Celzia.
„S teplotou 36,6 °C severne od Odense máme najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1874,“ napísal DMI na sieti X s tým, že „deň sa ešte neskončil“. Predchádzajúci rekord 36,4 stupňov Celzia padol v auguste 1975. Dánsky meteorologický inštitút vystríha, že rekord môže byť počas súčasnej vlny horúčav znovu pokorený.
V susednom Švédsku tamojšia meteorologická služba SMHI rovnako varovala, že teploty na juhu krajiny by sa mohli vyšplhať až na 35 stupňov Celzia.