Dánsko zrušilo takmer všetky obmedzenia aj napriek rastúcim číslam

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Kodaň 1. februára (TASR) - V Dánsku prestali od utorka platiť prakticky všetky opatrenia, ktoré mali spomaliť šírenie koronavírusu. Vláda k tomuto kroku pristúpila napriek pretrvávajúcim vysokým prírastkom počtu nakazených, informovala agentúra DPA.K podobnému plošnému zrušeniu opatrení došlo v Dánsku aj vlani v septembri. Boli však postupne znovu zavedené, keď sa v novembri začal v súvislosti so šírením variantu omikron počet infikovaných prudko zvyšovať.Od 1. februára už nie je v Dánsku povinné nosenie rúšok na verejnosti, napríklad pri cestovaní v hromadnej doprave. Opäť sa môžu otvoriť nočné kluby či reštaurácie a pri vstupe do rôznych prevádzok už nebude potrebné predkladať tzv. covidpasy ani negatívny výsledok testu. Bez obmedzení budú môcť prebiehať aj hromadné podujatia.V platnosti aj po 1. februári zostávajú opatrenia pre osoby prichádzajúce do Dánska, ktoré musia pri vstupe do krajiny predkladať potvrdenie o zaočkovaní proti covidu alebo o jeho prekonaní. Nezaočkovaní cestovatelia musia pri príchode zo zahraničia absolvovať test a prípadne sa odobrať aj do karantény, v závislosti od toho, odkiaľ prichádzajú. Tieto obmedzenia by mali platiť ešte štyri týždne.Okrem toho stále platia odporúčania pre nemocnice a domovy sociálnych služieb, ktoré by mali naďalej od návštevníkov žiadať nosenie rúšok a predkladanie covidpasov.Za posledný týždeň v šesťmiliónovom Dánsku každý deň pribúdalo 33.000 – 47.000 prípadov, čo sú vysoké čísla, ktoré by boli pred súčasnou vlnou omikronu ťažko predstaviteľné, píše DPA.Počty covidových pacientov vo vážnom stave však zostávajú relatívne nízke. K tomu podľa odborníkov prispievajú aj vysoká úroveň zaočkovanosti a miernejšie príznaky, ktoré často charakterizujú ochorenie vyvolané vysokonákazlivým omikronom.Zrušenie prakticky všetkých opatrení od 1. februára avizovala už minulý týždeň dánska premiérka Mette Fredriksenová, podľa ktorej už jej krajina prekonala kritickú fázu pandémie. "" uviedla Fredriksenová.