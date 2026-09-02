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Dánsko obmedzí liečbu neplodnosti u mužov nad 55 rokov
Danske Regioner sa odvoláva na výskum o súvislosti medzi vyšším vekom otca a zvýšeným rizikom komplikácií počas tehotenstva či zdravotných problémov dieťaťa.
Autor TASR
Kodaň 2. septembra (TASR) - Muži v Dánsku starší ako 55 rokov už nebudú mať nárok na liečbu neplodnosti platenú z verejne dostupných zdrojov. Dôvodom sú zdravotné riziká pre narodené deti, oznámili v utorok dánske úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Nová prax znamená, že muži budú musieť byť na liečbu neplodnosti odoslaní pred dovŕšením 55 rokov. Všetky liečebné postupy sa ukončia, keď muž dovŕši 56 rokov,“ uviedla organizácia Danske Regioner, ktorá zastrešuje dánsky systém verejného zdravotníctva. Nová veková hranica začne platiť v januári.
Danske Regioner sa odvoláva na výskum o súvislosti medzi vyšším vekom otca a zvýšeným rizikom komplikácií počas tehotenstva či zdravotných problémov dieťaťa.
Dánsko patrí celosvetovo medzi prvé krajiny, ktoré zavádzajú vekovú hranicu pre mužov pri liečbe neplodnosti. Muži starší ako 55 rokov však môžu naďalej využiť liečbu v súkromných zdravotníckych zariadeniach.
Doteraz platilo vekové obmedzenie v Dánsku iba pre ženy, ktoré museli liečbu neplodnosti začať najneskôr vo veku 40 rokov a ukončiť ju pred dovŕšením 46 rokov.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je neplodných v určitom období reprodukčného života takmer 18 percent celosvetovej populácie najmä v krajinách s vysokými príjmami. V Dánsku sa po liečbe neplodnosti narodí približne 11 percent detí.
„Nová prax znamená, že muži budú musieť byť na liečbu neplodnosti odoslaní pred dovŕšením 55 rokov. Všetky liečebné postupy sa ukončia, keď muž dovŕši 56 rokov,“ uviedla organizácia Danske Regioner, ktorá zastrešuje dánsky systém verejného zdravotníctva. Nová veková hranica začne platiť v januári.
Danske Regioner sa odvoláva na výskum o súvislosti medzi vyšším vekom otca a zvýšeným rizikom komplikácií počas tehotenstva či zdravotných problémov dieťaťa.
Dánsko patrí celosvetovo medzi prvé krajiny, ktoré zavádzajú vekovú hranicu pre mužov pri liečbe neplodnosti. Muži starší ako 55 rokov však môžu naďalej využiť liečbu v súkromných zdravotníckych zariadeniach.
Doteraz platilo vekové obmedzenie v Dánsku iba pre ženy, ktoré museli liečbu neplodnosti začať najneskôr vo veku 40 rokov a ukončiť ju pred dovŕšením 46 rokov.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je neplodných v určitom období reprodukčného života takmer 18 percent celosvetovej populácie najmä v krajinách s vysokými príjmami. V Dánsku sa po liečbe neplodnosti narodí približne 11 percent detí.