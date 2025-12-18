< sekcia Zahraničie
Dánsko obviňuje skupiny napojené na ruský štát z kybernetických útokov
Pri útoku na dánsku čistiareň odpadových vôd v roku 2024 explodovali vodovodné potrubia, čo ovplyvnilo zásobovanie domácností vodou.
Autor TASR
Kodaň 18. decembra (TASR) - Dánsko vo štvrtok obvinilo dve hackerské skupiny napojené na ruský štát z dvoch kybernetických útokov. Vláda si v tejto veci predvolá ruského veľvyslanca, povedal na tlačovej konferencii minister obrany Troels Lund Poulsen. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Pri útoku na dánsku čistiareň odpadových vôd v roku 2024 explodovali vodovodné potrubia, čo ovplyvnilo zásobovanie domácností vodou. V druhom prípade boli v predvečer novembrových komunálnych a regionálnych volieb napadnuté webové stránky niekoľkých politických strán, obcí, verejných inštitúcií a zbrojovky, k čomu sa prihlásila ruská hackerská skupina NoName057.
„Sme si veľmi istí, že ide o proruské skupiny napojené na ruský štát,“ povedal šéf dánskej vojenskej spravodajskej služby (FE) Thomas Ahrenkiel.
„Prijali sme množstvo iniciatív a podnikneme ďalšie, pretože spôsob konania Ruska je hlboko neprijateľný,“ povedal Lund Poulsen. V súvislosti s rastúcim počtom hybridných operácií má vláda v úmysle vytvoriť novú sieť kybernetického dohľadu a online operačné centrum.
„Je veľmi vážne, že útoky môžeme pripísať ruskému štátu. Že to nie sú len (jeho) sympatizanti, ale skupina priamo prepojená s ruským štátom. To zdôrazňuje, že situácia je obzvlášť vážna,“ povedal minister pre odolnosť a pripravenosť Torsten Schack Pedersen pre verejnoprávnu televíziu DR.
„Nie sme vo vojnovom stave, nie sme v mierovom stave, ale sme v hybridnej vojne,“ povedal.
