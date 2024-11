Dánsko ochromil výpadok mobilnej siete, problémy boli aj v doprave

Kodaň 28. novembra (TASR) - Jedna z najväčších mobilných sietí v Dánsku zaznamenala vo štvrtok rozsiahle výpadky, ktoré ľuďom znemožnili kontaktovať záchranné služby a prinajmenšom jednu nemocnicu prinútili obmedziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti na nevyhnutné prípady. Narušená bola pre problémy so signalizáciou aj autobusová a vlaková doprava, nie je však zrejmé či tieto dva incidenty nejako súvisia, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Poskytovateľ siete, dánska telekomunikačná spoločnosť TDC Net vo štvrtok popoludní informovala, že problémy boli pravdepodobne spôsobené aktualizáciou systému, ku ktorej došlo v ostatných 24 hodinách. Dodala, že nemá nijaký dôvod domnievať sa, že by za výpadkami mohli byť kybernetické útoky.



Spoločnosť večer oznámila, že systém dočasne opravila tak, aby jej zákazníci mohli telefonovať, hoci so zníženou kvalitou zvuku. Zákazníkov, ktorí potrebovali volať na tiesňovú linku 112, zároveň vyzvala, aby si pred takýmto hovorom vybrali z telefónu SIM kartu.



Neskôr uviedla, že sieť sa už vrátila do normálnej prevádzky a že príčinu poruchy prešetrí.



Dánske médiá mimo toho hlásili, že pre problémy so signalizáciou meškali v niektorých častiach krajiny vlakové aj autobusové spojenia, na staniciach panoval chaos a mnohí pasažieri vo vlakoch na dlhšie uviazli. Dánske Centrum pre kybernetickú bezpečnosť ani tajná služba dosiaľ nedokázali určiť, či zmienené dva incidenty spolu súvisia.