Dánsko odobralo občianstvo mužovi, ktorý plánoval teroristický útok

Kodaň 28. septembra (TASR) - Súd v Dánsku poslal v utorok muža s dvojakým turecko-dánskym občianstvom na desať rokov do väzenia za "plánovanie teroristického útoku" a odobral mu občianstvo. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Muž vo veku 24 rokov, ktorého meno súd nezverejnil, si odpyká trest v Dánsku, ale potom ho pri prepustení deportujú do Turecka. V oznámení to uviedol súd v meste Frederiksberg, nachádzajúcom sa v oblasti Kodane.



Muža, narodeného v Kodani, sledovali tajné služby a zatkli ho v apríli 2020, hneď ako si kúpil strelnú zbraň a náboje.



Polícia našla uňho doma zástavu militantnej organizácie Islamský štát (IS).



Prokuratúra žiadala trest odňatia slobody na 12 rokov a obvinila ho z nákupu zbraní a streliva "s úmyslom spáchať jeden alebo viac teroristických útokov".



Možné ciele útokov neboli zverejnené.



Muž bude mať po deportácii doživotný zákaz vstúpiť na dánske územie.



"Myslím, že bol v Turecku menej ráz než mnoho iných Dánov," povedal jeho obhajca Rolf Gregersen na súde.



"Dánsko musí zaňho prevziať zodpovednosť, keď mu už raz udelilo dánske občianstvo. Nemôže mu jednoducho prilepiť na chrbát poštovú známku a poslať ho svojou cestou," dodal podľa dánskej tlačovej agentúry Ritzau obhajca.



Dánska tajná služba, ktorá v posledných rokoch prekazila množstvo útokov, charakterizovala riziko útoku proti Dánsku ako "vážne", a to šesť rokov po islamisticky motivovanom dvojitom útoku v Kodani, ktorý si vyžiadal životy dvoch ľudí.