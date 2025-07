Dánsko odovzdalo Nemecku muža podozrivého zo špionáže v Berlíne

Kodaň 15. júla (TASR) - Dánske úrady v pondelok oznámili, že odovzdali nemeckej polícii svojho 53-ročného občana podozrivého zo špionáže pre Irán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Muža z Dánska údajne poverila iránska spravodajská služba zhromažďovaním poznatkov v Berlíne o konkrétnych židovských jednotlivcoch, inštitúciách a cieľoch týkajúcich sa Izraela. Podľa kancelárie nemeckej prokuratúry Dán v júni získaval informácie o troch lokalitách v hlavnom meste.



Podozrivého s afganskými koreňmi zatkli 26. júna v dánskom meste Aarhus. Podľa výstupov z dánskych médií muž počas súdneho pojednávania súhlasil so svojím vydaním do Nemecka. V súčasnosti by sa preto mal dostaviť pred nemeckého sudcu na Spolkovom súdnom dvore v meste Karlsruhe.



Irán obvinenia zo špionáže dôrazne poprel, doplnila DPA.