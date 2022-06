V Dánsku odsúdili Litovčanku usvedčenú z prania špinavých peňazí

Kodaň 23. júna (TASR) - V Dánsku odsúdili vo štvrtok na viacročný trest odňatia slobody 49-ročnú Litovčanku za pokus o pranie špinavých peňazí v hodnote takmer štyroch miliárd eur. Žena sa podľa vyjadrenia dánskej prokuratúry k zločinu priznala v priebehu policajných výsluchov, informuje agentúra AFP.



Medzi decembrom 2008 a marcom 2016 boli takmer štyri miliardy eur prevedené cez sériu spoločností, ktoré mali účty v estónskej pobočke banky Danske Bank. "Ide o vôbec najvyššiu sumu týkajúcu sa prípadu prania špinavých peňazí, ktorý sa dostal pred dánsky súd," povedala špeciálna prokurátorka Lisette Jörgensenová.



Do kauzy bolo podľa jej slov zapojených približne 40 dánskych komanditných spoločností, pričom odsúdená žena im na základe svojich odborných znalostí "umožnila presúvať medzi sebou peniaze v snahe maskovať ich nelegálny pôvod".



Litovčanku odsúdili na celkovo osem rokov väzenia vrátane trestu vo výške troch rokov a 11 mesiacov odňatia slobody, ktorý dostala v inom prípade prania špinavých peňazí, uvádza AFP.



Podľa prokuratúry v aktuálnej kauze figurujú aj ďalšie dve obžalované osoby prepojené s uvedenými firmami. Jednou z nich je 49-ročná Ruska, ktorá je vo väzbe od vydania z Británie do Dánska v decembri 2021. Druhým je 56-ročný Litovčan žijúci v Dánsku. Podľa prokuratúry táto kauza súvisí s rozsiahlejším škandálom týkajúcim sa najväčšej dánskej banky Danske Bank.



Táto banka sa stále zotavuje z nedávneho škandálu a vyšetrovania spusteného vo viacerých krajinách pre podozrivé platby v celkovej hodnote približne 200 miliárd eur, ktoré prešli cez jej estónsku pobočku v rokoch 2007 až 2015, pričom do nich bolo zapojených zhruba 15.000 zahraničných klientov tejto banky vrátane mnohých Rusov, pripomína AFP.