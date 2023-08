Dánsko opäť predlžuje kontroly na hraniciach

Kodaň 16. augusta (TASR) - Dánsko bude pokračovať v sprísnených hraničných kontrolách. Zaviedlo ich po protestoch spojených s pálením Koránu v uplynulých mesiacoch v krajine a v susednom Švédsku, oznámilo v stredu miestna polícia. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Náhodné kontroly na dánskych hraniciach so Švédskom a Nemeckom boli zavedené 3. augusta a majú trvať do 22. augusta. Polícia k tomuto kroku pristúpila na základe odporúčania Dánskej bezpečnostnej a spravodajskej služby (PET).



Toto opatrenie má zabrániť vstupu do krajiny ľuďom, ktorí predstavujú hrozbu pre bezpečnosť krajiny.



Dánsko spolu so Švédskom posilnili bezpečnostné opatrenia po tom, ako sa vo viacerých moslimských krajinách objavili reakcie na verejné znesväcovanie koránu v škandinávskych štátoch.