Opatrenia v boji s koronavírusom Dánsko predlžuje do 13. apríla

Kodaň 23. marca (TASR) - Hranice ako aj školy zostanú v Dánsku zatvorené až do 13. apríla. Predĺženie opatrení v boji proti pandémii nového koronavírusu oznámila v pondelok dánska premiérka Mette Frederiksenová, píše agentúra DPA.



Cieľom týchto krokov - vrátane zatvorenia škôlok, škôl a univerzít, nákupných centier, kaviarní, nočných klubov, telocviční a športových zariadení - je podľa slov predsedníčky dánskej vlády spomalenie šírenia koronavírusu.



S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami, ktoré sa končia 13. apríla, Frederiksenová vyzvala Dánov, aby obmedzili cestovanie, ktoré nie je nevyhnutné - týka sa to aj ciest v rámci krajiny.



"Musíme zostať doma viac ako sme zvyknutí. Musíte zostať doma cez Veľkú noc, aby ste zabránili tomu, že sa bude vírus šíriť z jedného regiónu do druhého," povedala premiérka s tým, že vylúčený do budúcnosti nie je ani zákaz vnútroštátneho cestovania.



Predĺžená bola aj platnosť maximálneho počtu ľudí, ktorí sa spolu smú naraz stretnúť. Pre vnútorné aj vonkajšie priestory platí najviac desať osôb. Potraviny aj lekárne sú v krajine naďalej otvorené, musí byť však zabezpečená dostatočná vzdialenosť medzi ľuďmi.



V Dánsku sa koronavírusom nakazilo 1400 ľudí a 24 z nich na ochorenie Covid-19 zomrelo.