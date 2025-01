Dánsko reaguje na Trumpa: Oznámilo plán na zlepšenie obrany v Arktíde

Kodaň 28. januára (TASR) - Dánsko v pondelok oznámilo vyčlenenie približne 14,6 miliardy dánskych korún (1,9 miliardy eur) na posilnenie svojej vojenskej prítomnosti v Arktíde. Rozhodnutie prichádza v reakcii na nedávne vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o jeho záujme o Grónsko. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Musíme brať do úvahy skutočnosť, že v oblasti bezpečnosti a obrany sú v Arktíde a Severnom Atlantiku vážne výzvy," uviedol dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.



Dánsko je síce zodpovedné za bezpečnosť a obranu Grónska, ale na ostrove má obmedzené vojenské kapacity. V súčasnosti zahŕňajú podľa Reuters štyri zastarané plavidlá, pozorovacie lietadlo a 12 hliadok so psím záprahom.



Týmto plánom by mali zabezpečiť financovanie troch nových vojenských plavidiel, zdvojnásobenie počtu pozorovacích dronov s dlhým doletom na štyri a podporiť aj satelitný dohľad, uviedol minister.



Po viac ako desaťročí drastických škrtov vo výdavkoch na obranu Dánsko minulý rok vyčlenilo na svoju armádu asi 190 miliárd dánskych korún (25,4 miliardy eur). Tento rozpočet stanovili na obdobie desať rokov, pričom časť z peňazí teraz určili na obranu v Arktíde.



Armáda USA má stálu prítomnosť na vojenskej základni v severozápadnom Grónsku. Jej strategické umiestnenie spočíva hlavne v systéme včasného varovania pred raketami.



Ambíciu získať územie Grónska Trump deklaroval už počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2019 a odôvodnil to zaistením medzinárodnej bezpečnosti. V sobotu vyhlásil, že v získanie kontroly nad ostrovom stále verí.