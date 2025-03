Dánsko plánuje kúpu nových amerických stíhačiek F-35

Kodaň 26. marca (TASR) - Dánsko v stredu oznámilo, že plánuje kúpiť viac amerických stíhacích lietadiel F-35 napriek napätým vzťahom s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý opakovane vyjadril zámer zmocniť sa dánskeho autonómneho územia Grónsko. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



„Musíme posilniť našu flotilu stíhačiek a je úplne logické zaistiť si viac stíhacích lietadiel F-35,“ vyhlásil dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen pre noviny Borsen.



Po vyhrážkach Donalda Trumpa o anektovaní Grónska patriaceho pod dánsku správu bol vývoj ďalšej obrannej spolupráce obch krajín podľa AFP otázny. Podľa ministra je však „úplne nerealistické myslieť si, že Dánsko môže prestať spolupracovať so Spojenými štátmi a kupovať ich vojenské vybavenie".



„Je problematické vidieť novú americkú administratívu hovoriť veci, s ktorými nesúhlasíme, ale ukončiť viac ako 75 rokov trvajúcu spoluprácu je podľa mňa úplne nesprávne," dodal minister. Prvé z 27 nových dánskych stíhačiek F-35 objednaných v minulosti by mali byť uvedené do služby budúci mesiac.



Donald Trump od decembra niekoľkokrát vyhlásil, že plánuje Grónsko pripojiť k územiu Spojených štátov. Grónski aj dánski politici opakovane odpovedali, že ostrov nie je na predaj.



Kanada tento mesiac oznámila, že v nadväznosti na politiku americkej administratívy prehodnotí kúpu amerických stíhačiek F-35 a preskúma iné možnosti.