Dánsko plánuje zrušiť všetky pandemické opatrenia

Kodaň 26. januára (TASR) - Dánsko plánuje budúci týždeň zrušiť všetky pandemické opatrenia, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, aj napriek tomu, že tam denne pribúda vysoký počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.Dánsko po lockdowne, ktorý trval mesiac, uvoľnilo niektoré obmedzenia pred dvoma týždňami, keď povolilo napríklad znovuotvorenie kín. Stále však ostali v platnosti opatrenia, ako je povinné nosenie rúšok či obmedzené otváracie hodiny reštaurácií.V liste dánskeho ministra zdravotníctva Magnusa Heunickeho adresovanom parlamentu sa uvádza, že vláda sa plánuje držať odporúčaní rady odborníkov, ktorá v utorok navrhla zrušiť od 1. februára všetky pandemické opatrenia.Toto rozhodnutie vlády, ktoré musí tiež schváliť parlament, by znamenalo, že Dánsko pristúpi k najrozsiahlejšiemu uvoľňovaniu opatrení spomedzi všetkých severských krajín, píše Reuters.Ak bude zrušenie obmedzení schválené, v Dánsku sa budú môcť otvoriť nočné kluby, reštaurácie budú môcť predávať alkoholické nápoje aj po 22.00 h a zákazníci sa pri vstupe do rôznych prevádzok nebudú musieť preukazovať očkovacími certifikátmi. Ľudia tiež nebudú musieť mať počas cesty verejnou dopravou nasadené rúška.Po uvoľnení by ostali v platnosti len tie opatrenia, ktoré sa týkajú testovania a izolácie po príchode do Dánska zo zahraničia. Tie majú platiť ešte ďalšie štyri týždne.Podobné rozhodnutie minulý týždeň oznámili Spojené kráľovstvo, Írsko a Holandsko, ktoré sa rozhodli zrušiť väčšinu pandemických obmedzení napriek vysokému počtu nových prípadov nákazy. Spravili tak po tom, ako počty novonakazených klesli pod zaznamenané rekordné hodnoty a ukázalo sa, že počet hospitalizovaných je nižší, než sa pôvodne obávali.Samotné Dánsko v utorok zaznamenalo 46.590 nových prípadov nákazy, čo je len o niečo menej ako rekordný počet 47.831 novoinfikovaných z minulého piatka.Počet hospitalizovaných stúpol na 918, čo je najviac za rok. Avšak dánske zdravotnícke úrady odhadujú, že 30 až 40 percent ľudí, ktorí majú pozitívny test na koronavírusu a nachádzajú sa v nemocnici, je hospitalizovaných z iného dôvodu, ako sú komplikácie spojené s ochorením COVID-19.Počet pacientov s covidom ležiacich na jednotkách intenzívnej starostlivosti klesol na 44. Najviac ľudí s covidom bolo na jednotkách intenzívnej starostlivosti 6. januára, a to 82.