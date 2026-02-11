< sekcia Zahraničie
Dánsko plánuje výrazne podporiť novú misiu NATO v Arktíde
Cieľom novej misie je okrem zvýšenia monitorovania a vojenských kapacít v Arktíde vrátane Grónska oslabiť argumenty Spojených štátov, že bezpečnosť v tejto oblasti nie je dostatočne zaručená.
Autor TASR
Kodaň 11. februára (TASR) - Dánsko výrazne prispeje k novej misii Severoatlantickej aliancie NATO Arktická stráž (Arctic Sentry). V stredu to vyhlásil dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Budeme značne prispievať a využijeme súčasnú situáciu, aby sa Arktída dlhodobo odzrkadľovala v plánoch a cvičeniach NATO,“ povedal Poulsen a dodal, že podrobnosti o podpore budú stanovené v koordinácii so spojencami aliancie.
Cieľom novej misie je okrem zvýšenia monitorovania a vojenských kapacít v Arktíde vrátane Grónska oslabiť argumenty Spojených štátov, že bezpečnosť v tejto oblasti nie je dostatočne zaručená.
Novú iniciatívu privítalo aj Fínsko. „Je nevyhnutné, aby NATO malo silnú odstrašujúcu a obrannú silu v Arktíde a bolo schopné reagovať najmä na hrozbu, ktorú predstavuje Rusko,“ uviedlo ministerstvo obrany v stanovisku. Dodalo, že „svoju úlohu v Arktíde (sa snaží) posilniť“ aj Čína.
NATO začalo s plánovaním misie po rozhovoroch amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na pôde Svetového ekonomického fóra v Davose. Rokovania pomohli zmierniť napätie vyvolané Trumpovými vyjadreniami o možnom získaní Grónska, autonómneho územia Dánska s argumentom, že inak by ho mohlo obsadiť Rusko alebo Čína. Trump následne oznámil, že bol vypracovaný rámec budúcej dohody o Grónsku a celej arktickej oblasti. Dohoda zahŕňala zaručenie bezpečnosti v Arktíde prostredníctvom spoločných akcií.
Rutte a Trump sa zhodli, že NATO prevezme väčšiu úlohu v ochrane Arktídy, zatiaľ čo Dánsko, USA a Grónsko budú naďalej pokračovať v rokovaniach o Grónsku.
„Budeme značne prispievať a využijeme súčasnú situáciu, aby sa Arktída dlhodobo odzrkadľovala v plánoch a cvičeniach NATO,“ povedal Poulsen a dodal, že podrobnosti o podpore budú stanovené v koordinácii so spojencami aliancie.
Cieľom novej misie je okrem zvýšenia monitorovania a vojenských kapacít v Arktíde vrátane Grónska oslabiť argumenty Spojených štátov, že bezpečnosť v tejto oblasti nie je dostatočne zaručená.
Novú iniciatívu privítalo aj Fínsko. „Je nevyhnutné, aby NATO malo silnú odstrašujúcu a obrannú silu v Arktíde a bolo schopné reagovať najmä na hrozbu, ktorú predstavuje Rusko,“ uviedlo ministerstvo obrany v stanovisku. Dodalo, že „svoju úlohu v Arktíde (sa snaží) posilniť“ aj Čína.
NATO začalo s plánovaním misie po rozhovoroch amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na pôde Svetového ekonomického fóra v Davose. Rokovania pomohli zmierniť napätie vyvolané Trumpovými vyjadreniami o možnom získaní Grónska, autonómneho územia Dánska s argumentom, že inak by ho mohlo obsadiť Rusko alebo Čína. Trump následne oznámil, že bol vypracovaný rámec budúcej dohody o Grónsku a celej arktickej oblasti. Dohoda zahŕňala zaručenie bezpečnosti v Arktíde prostredníctvom spoločných akcií.
Rutte a Trump sa zhodli, že NATO prevezme väčšiu úlohu v ochrane Arktídy, zatiaľ čo Dánsko, USA a Grónsko budú naďalej pokračovať v rokovaniach o Grónsku.