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Dánsko plánuje zaobstarať hliadkové lietadlá na dozor v okolí Grónska
Napätie okolo Grónska sa zvýšilo po tom, čo americký prezident Donald Trump tento rok zintenzívnil hrozby anexie tohto dánskeho autonómneho územia.
Autor TASR
Kodaň 7. júla (TASR) - Dánsko v utorok oznámilo, že zaobstará dve námorné hliadkové lietadlá typu P-8A Poseidon na zaistenie námorného dozoru v Severnom Atlantiku a v strategickej arktickej oblasti okolo Grónska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ministerstvo obrany Dánska vo vyhlásení uviedlo, že Kodaň „nesie osobitnú zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a obrany v Arktíde a v Severnom Atlantiku“. „Získanie (lietadiel) je jasným signálom, že berieme naše spoločné záväzky v rámci NATO vážne,“ povedal minister obrany Jeppe Bruus Christensen.
Napätie okolo Grónska sa zvýšilo po tom, čo americký prezident Donald Trump tento rok zintenzívnil hrozby anexie tohto dánskeho autonómneho územia, keď tvrdil, že Spojené štáty ho potrebujú na zaistenie svojej bezpečnosti.
V januári Trump upustil od týchto vyhlásení a oznámil, že dosiahol „rámec“ dohody o ostrove s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, avšak bližšie informácie neposkytol. Americký viceprezident J. D. Vance vlani zároveň obvinil Dánsko, že zanedbalo bezpečnosť svojho arktického územia.
Christensen v stanovisku ministerstva naopak zdôraznil, že Dánsko v posledných rokoch „posilnilo vojenskú prítomnosť“ a že nové námorné hliadkové lietadlá „výrazne“ zlepšia schopnosť krajiny „presadzovať suverenitu a zabezpečovať dohľad“. Ministerstvo nezverejnilo cenu amerických lietadiel, no podotklo, že sú vybavené „protiponorkovými systémami a sú schopné identifikovať nepriateľské námorné plavidlá a zasiahnuť proti nim“.
Ministerstvo obrany Dánska vo vyhlásení uviedlo, že Kodaň „nesie osobitnú zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a obrany v Arktíde a v Severnom Atlantiku“. „Získanie (lietadiel) je jasným signálom, že berieme naše spoločné záväzky v rámci NATO vážne,“ povedal minister obrany Jeppe Bruus Christensen.
Napätie okolo Grónska sa zvýšilo po tom, čo americký prezident Donald Trump tento rok zintenzívnil hrozby anexie tohto dánskeho autonómneho územia, keď tvrdil, že Spojené štáty ho potrebujú na zaistenie svojej bezpečnosti.
V januári Trump upustil od týchto vyhlásení a oznámil, že dosiahol „rámec“ dohody o ostrove s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, avšak bližšie informácie neposkytol. Americký viceprezident J. D. Vance vlani zároveň obvinil Dánsko, že zanedbalo bezpečnosť svojho arktického územia.
Christensen v stanovisku ministerstva naopak zdôraznil, že Dánsko v posledných rokoch „posilnilo vojenskú prítomnosť“ a že nové námorné hliadkové lietadlá „výrazne“ zlepšia schopnosť krajiny „presadzovať suverenitu a zabezpečovať dohľad“. Ministerstvo nezverejnilo cenu amerických lietadiel, no podotklo, že sú vybavené „protiponorkovými systémami a sú schopné identifikovať nepriateľské námorné plavidlá a zasiahnuť proti nim“.