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Dánsko po 14 rokoch opäť otvorilo svoje veľvyslanectvo v Sýrii
Noví predstavitelia Sýrie, ktorí v decembri 2024 zvrhli Asada, obnovili diplomatické vzťahy s medzinárodným spoločenstvom vrátane krajín v Európe.
Autor TASR
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Damask 31. augusta (TASR) - Dánsko v pondelok znovuotvorilo svoju ambasádu v Damasku po dlhoročnom pozastavení diplomatických aktivít so Sýriou, ku ktorému došlo po vypuknutí občianskej vojny v krajine. S odvolaním sa na sýrske médiá o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Veľvyslanectvo podľa sýrskej tlačovej agentúry SANA otvoril dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v sprievode sýrskeho rezortného partnera Asada Šajbáního po 14-ročnej prestávke.
„V sýrsko-dánskych vzťahoch sa píše nová kapitola a tento krok povzbudzuje zvyšné európske štáty, aby investovali v Sýrii a nasledovali tento príklad,“ povedal šéf sýrskej diplomacie.
Niekoľko európskych krajín zatvorilo svoje ambasády a prerušilo diplomatické vzťahy so Sýriou po tom, ako vláda prezidenta Bašára Asada v roku 2011 brutálne potlačila prodemokratické protesty, v dôsledku čoho vypukla takmer 14 rokov trvajúca občianska vojna.
Noví predstavitelia Sýrie, ktorí v decembri 2024 zvrhli Asada, obnovili diplomatické vzťahy s medzinárodným spoločenstvom vrátane krajín v Európe, kam počas dlhoročného vojenského konfliktu utiekli státisíce Sýrčanov.
Diplomatické vzťahy s Damaskom obnovila napríklad aj Británia, ktorá tak urobila v júli 2025. V marci tohto roka zase znovuotvorili svoju ambasádu nemeckí predstavitelia, dva mesiace po tom, čo tak urobilo Španielsko.
Prvými spojencami novej vlády, ktorí po páde Asada vrátili svoje diplomatické misie do sýrskeho hlavného mesta, boli Katar a Turecko.
Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara minulý mesiac počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona oznámil dohodu o vymenovaní nových veľvyslancov po tom, ako bolo v roku 2012 zatvorené francúzske veľvyslanectvo.
Veľvyslanectvo podľa sýrskej tlačovej agentúry SANA otvoril dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v sprievode sýrskeho rezortného partnera Asada Šajbáního po 14-ročnej prestávke.
„V sýrsko-dánskych vzťahoch sa píše nová kapitola a tento krok povzbudzuje zvyšné európske štáty, aby investovali v Sýrii a nasledovali tento príklad,“ povedal šéf sýrskej diplomacie.
Niekoľko európskych krajín zatvorilo svoje ambasády a prerušilo diplomatické vzťahy so Sýriou po tom, ako vláda prezidenta Bašára Asada v roku 2011 brutálne potlačila prodemokratické protesty, v dôsledku čoho vypukla takmer 14 rokov trvajúca občianska vojna.
Noví predstavitelia Sýrie, ktorí v decembri 2024 zvrhli Asada, obnovili diplomatické vzťahy s medzinárodným spoločenstvom vrátane krajín v Európe, kam počas dlhoročného vojenského konfliktu utiekli státisíce Sýrčanov.
Diplomatické vzťahy s Damaskom obnovila napríklad aj Británia, ktorá tak urobila v júli 2025. V marci tohto roka zase znovuotvorili svoju ambasádu nemeckí predstavitelia, dva mesiace po tom, čo tak urobilo Španielsko.
Prvými spojencami novej vlády, ktorí po páde Asada vrátili svoje diplomatické misie do sýrskeho hlavného mesta, boli Katar a Turecko.
Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara minulý mesiac počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona oznámil dohodu o vymenovaní nových veľvyslancov po tom, ako bolo v roku 2012 zatvorené francúzske veľvyslanectvo.