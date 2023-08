Dánsko po pálení Koránu rozširuje hraničné kontroly

Kodaň 9. augusta (TASR) - Dánsko predĺži prísnejšie hraničné kontroly zavedené po protestoch spojených s pálením Koránu v uplynulých mesiacoch v krajine a v susednom Švédsku, oznámilo v stredu tamojšie ministerstvo spravodlivosti.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Ministerstvo uviedlo, že polícia "považuje za potrebné zachovať dočasne zintenzívnené úsilie na vnútorných dánskych hraniciach", pričom sa odvoláva na odporúčanie Dánskej bezpečnostnej a spravodajskej služby (PET).



Náhodné kontroly na dánskych hraniciach so Švédskom a Nemeckom, ktoré boli pôvodne naplánované na týždeň od ich zavedenia 3. augusta, majú teraz trvať do 17. augusta.



Dánsko spolu so Švédskom posilnili bezpečnostné opatrenia po tom, ako sa vo viacerých moslimských krajinách objavili reakcie na verejné znesväcovanie Koránu, posvätnej knihy moslimov, v škandinávskych štátoch.



"Pálenie Koránu v uplynulom čase má vplyv na súčasnú úroveň ohrozenia," uviedol vo vyhlásení dánsky minister spravodlivosti Peter Hummelgaard. "Sme vo vážnej situácii, keď naďalej potrebujeme prísnejšie kontroly na dánskych hraniciach, aby sme kontrovali hrozbám, ktorým Dánsko čelí," dodal.



V oboch krajinách úrady zvažujú, ako obmedziť demonštrácie spojené s pálením Koránu, a zároveň sa snažia vyvážiť s tým právo na slobodu prejavu.