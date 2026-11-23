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Dánsko podpísalo s Rwandou dohodu o spolupráci
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen označil Rwandu za zaujímavého partnera.
Autor TASR
Kodaň 23. novembra (TASR) - Dánsko v pondelok podpísalo dohodu o posilnení vzťahov s Rwandou. Stalo sa tak týždeň po tom, ako vláda v Kodani predstavila plán na zriadenie centra na deportáciu migrantov do tejto africkej krajiny. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen označil Rwandu za zaujímavého partnera vzhľadom na jej hospodársky rast a pokrok v oblastiach, ako sú zelená transformácia, digitalizácia a rodová rovnosť.
Dohoda medzi Kodaňou a Kigali má posilniť obchodnú a politickú spoluprácu. Jej cieľom je podľa dánskeho ministerstva zahraničných vecí udržiavať otvorený dialóg a spoločne hľadať riešenia rôznych problémov vrátane migrácie. Dokument má zároveň vytvoriť základ pre plánované zriadenie deportačného centra.
Dánsko 16. novembra spolu s Nemeckom, Rakúskom, Gréckom a Holandskom oznámilo zámer vytvoriť v Rwande prvé centrum na návrat neúspešných žiadateľov o azyl mimo Európskej únie. Plán vyvolal kritiku organizácií na ochranu ľudských práv a varovanie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen označil Rwandu za zaujímavého partnera vzhľadom na jej hospodársky rast a pokrok v oblastiach, ako sú zelená transformácia, digitalizácia a rodová rovnosť.
Dohoda medzi Kodaňou a Kigali má posilniť obchodnú a politickú spoluprácu. Jej cieľom je podľa dánskeho ministerstva zahraničných vecí udržiavať otvorený dialóg a spoločne hľadať riešenia rôznych problémov vrátane migrácie. Dokument má zároveň vytvoriť základ pre plánované zriadenie deportačného centra.
Dánsko 16. novembra spolu s Nemeckom, Rakúskom, Gréckom a Holandskom oznámilo zámer vytvoriť v Rwande prvé centrum na návrat neúspešných žiadateľov o azyl mimo Európskej únie. Plán vyvolal kritiku organizácií na ochranu ľudských práv a varovanie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).