Dánsko podpísalo s USA dohodu o obrannej spolupráci

Washington 22. decembra (TASR) - Dánsko podpísalo so Spojenými štátmi dohodu a obrannej spolupráci, oznámili vo štvrtok ministerstvá zahraničných vecí oboch krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen podpísal predmetnú dohodu vo Washingtone spolu so svojím americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom.



Nová obranná zmluva umožní Spojeným štátom vysielať do Dánska svojich vojakov i vojenské vybavenie. Spojené štáty budú okrem toho mať prístup k trom dánskym leteckým základniam v Karupe, Skrydstrupe a Aalborgu.



Dohoda posilní nielen dánsku ale aj európsku a transatlantickú bezpečnosť, uviedol Rasmussen. Je podľa neho dôležité, aby v čase, ktorý charakterizuje vojna, konflikt a neistota, Spojené štáty udržiavali svoje záväzky v Európe. Zároveň dodal, že Dánsko a Európa musia prijať zodpovednosť - a to je presne to, čo Dánsko prostredníctvo obrannej zmluvu robí.



Podľa dánskeho ministerstva však vstúpi nová dohoda do platnosti, až keď prejde príslušným implementačným procesom. To si bude v Dánsku vyžadovať aj úpravu niektorých zákonov. Dánsky parlament pritom na tom začne pracovať budúci rok, píše DPA.



Blinken uviedol, že Dánsko zohráva vedúcu úlohu pri zaisťovaní toho, že vojna ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine zostane "strategickým zlyhaním".



Dánsko rokovalo o obrannej dohode so Spojenými štátmi takmer rok a pol. Na Grónsko a Faerské ostrovy, ktoré sú súčasťou Dánskeho kráľovstva, sa dohoda nevzťahuje.



Podobné dohody podpísali so Spojenými štátmi nedávno aj ďalšie severské krajiny - konkrétne Fínsko a Švédsko.